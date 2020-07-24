Невероятное открытие: в Молдове обнаружены останки безрогих носорогов – фото

На территории Молдовы когда-то обитали безрогие носороги – к такому выводу пришли палеонтологи. В песчаном карьере Кэлэрашского района найдены останки этих млекопитающих, возраст которых насчитывает несколько миллионов лет.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Василий Гончар – известный в Молдове ремесленник, мастер гончарного дела. Он владеет песчаным и глиняным карьером в селе Ходжинешты Кэлэрашского района, где на глубине 15-20 метров обнаружил удивительную находку.

© Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal Археологическая находка в Ходжинештах

Мужчина проводил работы по добыче глины в карьере, когда заметил в песчаном слое необычные объекты. В начале Гончар подумал, что это останки скелета больших рыб.

© Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal Археологическая находка в Ходжинештах

"Сначала я нашел часть челюсти, а потом, когда продолжил копать, – целый череп. Я собрал множество костей, которые отличались необычной формой и были покрыты окаменевшим слоем. Их происхождение было непонятным – очевидно было только то, что они очень старые. Я обратился с запросом к специалистам, которые должны были провести экспертизу и установить природу останков. За день до их приезда я нашел еще один череп неизвестного животного", – заявил для Sputnik автор открытия.

© Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal Археологическая находка в Ходжинештах

Палеонтологи работали в карьере в течение недели – ремесленник позаботился об их размещении в селе, а также активно участвовал в раскопках. Выводы экспертов оказались совершенно неожиданными.

"Специалисты установили, что это были безрогие носороги, а возраст останков составляет примерно 10-12 миллионов лет. Среди них два черепа взрослых особей и один детеныша с молочными зубами. Предполагается, что это была одна семья. Эксперты пришли к выводу, что в нашей зоне обитало много этих видов млекопитающих", – рассказал Гончар.

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal

Археологическая находка в Ходжинештах © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal 1 / 7 © Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal Археологическая находка в Ходжинештах

По словам мужчины, две из найденных реликвий будут храниться в музее его семьи "Дом Гончара", а третью он передаст в дар Этнографическому музею села Ходжинешты. Владелец карьера предположил, что в песчаном слое могут храниться и другие фрагменты скелета животных, а значит, будут и другие интересные находки.

Безрогие носороги обитали на Земле около 6-12 миллионов лет назад и были не такими крупными, как их современные соплеменники. В их строении было много лошадиных черт, что позволяло им быстро бегать. Если современных носорогов от хищников спасают рога, то преимуществом их далеких предков были быстрые ноги.

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