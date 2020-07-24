Минздрав: подтверждены 378 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество официально зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове приблизилось к 22 с половиной тысячам.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 378 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 3 — в приднестровском регионе, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из них в 5 эпизодах речь идет о ввозе инфекции из Франции, Германии, Украины и из Румынии (2).

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 22 483 человека.

По данным ведомства, за сутки были проведены 1 789 тестов, из них 478 вторичных.

Среди медицинских работников подтверждены 29 новых случаев.

Общее количество выздоровевших достигло 15 тысяч 407.

Также в Минздраве сообщили еще о пяти случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 726.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 31 августа.

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