Заседание Апелляционной палаты по делу Шора перенесено: когда оно состоится

Заседание Апелляционной палаты Кагула было назначено на 11.00 пятницы, однако так и не состоялось. Ходатайство о переносе слушаний поступило как со стороны защиты, так и обвинения.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Заседание Апелляционной палаты (АП) Кагула по делу бизнесмена Илана Шора в очередной раз перенесли.

"Заседание перенесено на 2 сентября 2020 года, на 10.30, по ходатайствам адвокатов и стороны обвинения", - сказано в сообщении на сайте судебной инстанции.

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа.

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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