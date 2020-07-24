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Как люди спасаются от жары в Кишиневе.

Молдавские синоптики объявили "желтый код": с чем связано предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1253)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200724/31052062/moldavskie-sinoptiki-obyavili-zheltyy-kod-s-chem-svyazano-preduprezhdenie.html

Предупреждение, о котором извещают население и хозяйствующих субъектов, будет действовать до конца месяца.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение действует с 25 по 31 июля.

"В указанный период на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33,+37 градусов по Цельсию", - отметил источник.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В предыдущие дни предупреждения о метеоопасности выносились преимущественно в связи с неустойчивым характером погоды.

"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1253)

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