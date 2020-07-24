Молдавские синоптики объявили "желтый код": с чем связано предупреждение

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение действует с 25 по 31 июля.
"В указанный период на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33,+37 градусов по Цельсию", - отметил источник.
"Желтый код" предполагает, что в атмосфере могут сложиться потенциально опасные условия.
Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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