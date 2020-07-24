Штраф за несоблюдение карантина: курьезные случаи в Приднестровье

Правоохранители регулярно проводят в регионе проверки тех, кто должен выдерживать режим самоизоляции.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июл – Sputnik. В Приднестровье блюстители правопорядка наведываются к гражданам, которым предписано находиться в самоизоляции по месту жительства. В течение трех дней они провели более двух тысяч таких контрольных посещений.

Однако случаются и совсем нелепые истории - иногда те, кто должен соблюдать карантин, сами "идут" в руки правоохранителей.

Самый курьезный случай произошел с жителем Дубоссар. Он пришел в территориальное подразделение МРЭО сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. При проверке документов выяснилось, что 32-летнему мужчине предписана двухнедельная самоизоляция.

"Как оказалось, горожанин недавно вернулся из Российской Федерации. К экзамену его не допустили, составили протокол по административной статье и отправили домой", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Еще один житель города решил провести с пользой время в карантине и затеял дома ремонт, для которого подручных материалов не хватило. Автоинспекторы остановили его автомобиль в то время, как мужчина возвращался из строительного магазина.

Проверив водителя по базе "Атлас", стражи порядка установили, что меньше двух недель назад он приехал из Германии. За нарушение режима самоизоляции мужчину привлекли к административной ответственности.

В МВД напоминают, что все, кто возвращается в Приднестровье из заграничной поездки, проходят на границе экспресс-тестирование на COVID-19 и отправляются на 14-дневный карантин. В случае, если проведенный анализ дал положительный результат, бригада скорой помощи доставляет человека в медучреждение для более глубокого обследования.

Если граждане отказываются пройти экспресс-тестирование на границе, срок их пребывания в условиях самоизоляции увеличивается до 21 дня.

За нарушение требований особого правового режима налагается штраф в размере от 15 до 40 единиц расчетного уровня минимальной заработной платы – от 276 до 736 приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях. Самое крайнее наказание за ослушание - арест на срок до 30 суток.

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