Примар Кишинева предупредил о штрафах: наказание коснется многих

Столичный градоначальник рассказал, какие санкции будут применяться к тем, кто выбрасывают мусор в неположенных местах.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева одобрил Регламент об уборке и обеспечении чистоты в столице и пригородах. По словам примара Кишинева Иона Чебана, этот документ разработан исполнительной властью муниципия и направлен на введение строгих и четких правил.

"Зачем был нужен такой проект? Потому что больше нельзя так. Многие люди не заботятся о той среде, в которой живут, и выбрасывают мусор на каждом шагу, даже если есть предназначенные для этого урны. Да, штрафы будут выше. Благодаря этому Регламенту мы сможем штрафовать тех, кто не соблюдает закон", – пояснил Чебан.

Он отметил, что до этого не были установлены сферы ответственности отдельных категорий субъектов, и по этой причине невозможно применять Кодекс о правонарушениях.

"Новый проект Регламента устанавливает единую правовую основу для работы служб по уборке, определяет нормы и условия, которые должны ими соблюдаться, а также запреты и наказание за несоблюдение правил по обеспечению и поддержанию чистоты", - сообщил примар.

Регламент состоит из глав и разделов, которые охватывают принципы работы службы уборки, действия по обслуживанию общественных мест, правила обращения с бытовыми отходами, ответственность за обеспечение и поддержание чистоты.

Столичный градоначальник рассказал, какое наказание ждет тех, которые выбрасывают мусор в неположенных местах:

для физических лиц - штраф от 900 до 1800 леев или неоплачиваемые общественные работы сроком от 20 до 60 часов; для юридических - штраф от 3000 до 9000 леев.

"Применять санкции будут как проверяющие лица, так и полиция, ответственные лица из претур. Попросил, чтобы при входе в парки и скверы во всех секторах были установлены панно, на которых будут указаны штрафы за несоблюдение порядка", - сообщил градоначальник.

По его словам, каждый гражданин обязан убирать у своего дома, а также поддерживать порядок на улице, в парках или в общественных местах. Муниципальные службы, в свою очередь, установят больше мусорных урн, пообещал градоначальник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova