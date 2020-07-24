21:23 24 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Мемориал Вечность в Кишиневе.

Акции ко Дню Победы и освобождению Молдовы: президент ответил, состоятся ли они

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
Получить короткую ссылку
13010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200724/31055269/aktsii-ko-dnyu-pobedy-i-osvobozhdeniyu-moldovy-dodon-otvetil-sostoyatsya-li-oni.html

Шествие "Бессмертного полка", большой концерт и другие многолюдные празднества в честь 75-летия Победы и годовщины освобождения Молдовы не будут организованы в этом году. Однако пройдут другие мероприятия в альтернативном формате.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, пройдут не в том объеме, как было запланировано.

Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Комментарий Кремля в связи с переносом "Бессмертного полка"

Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон в ходе пресс-конференции в пятницу.

По его словам, это связано с продлением до 31 августа чрезвычайного положения в здравоохранении.

Решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"Давайте скажем честно, это решение комиссии подразумевает, что есть запрет на проведение таких мероприятий. Но 24 августа – великий день. Мы будем его отмечать, но не в том объеме, который планировали", - заявил Додон.

Он уточнил, что это подразумевает отмену маршей, концертов и других событий, где было запланировано участие более 50 человек.

К 75-летию Победы: истории о подвиге тех, кто спасал жизни в годы войны>>>

Глава государства отметил, что в России власти были вынуждены перенести акцию "Бессмертный полк" на 9 мая 2021 года.

"Если мы хотим быстрее избавиться от коронавируса, то нужно эти ограничения соблюдать", - заключил Додон.

Напомним, что акции в честь 75-летия Победы, были перенесены на 24 августа. Речь шла о Марше "Бессмертный полк" и праздничном концерте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Более 500 автомобилей в Кишиневе вышли на пробег в честь 75-летия Победы
К 75-летию Великой Победы в Приднестровье выпустили памятные монеты и банкноты
Петрович: парад в честь 75-летия Победы запомнится надолго


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гребец Наум Прокопец.
Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии
Россия возобновляет международное сообщение.
Россия возобновляет международное авиасообщение
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться