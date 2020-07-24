Акции ко Дню Победы и освобождению Молдовы: президент ответил, состоятся ли они

Шествие "Бессмертного полка", большой концерт и другие многолюдные празднества в честь 75-летия Победы и годовщины освобождения Молдовы не будут организованы в этом году. Однако пройдут другие мероприятия в альтернативном формате.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, пройдут не в том объеме, как было запланировано.

Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон в ходе пресс-конференции в пятницу.

По его словам, это связано с продлением до 31 августа чрезвычайного положения в здравоохранении.

Решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"Давайте скажем честно, это решение комиссии подразумевает, что есть запрет на проведение таких мероприятий. Но 24 августа – великий день. Мы будем его отмечать, но не в том объеме, который планировали", - заявил Додон.

Он уточнил, что это подразумевает отмену маршей, концертов и других событий, где было запланировано участие более 50 человек.

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Глава государства отметил, что в России власти были вынуждены перенести акцию "Бессмертный полк" на 9 мая 2021 года.

"Если мы хотим быстрее избавиться от коронавируса, то нужно эти ограничения соблюдать", - заключил Додон.

Напомним, что акции в честь 75-летия Победы, были перенесены на 24 августа. Речь шла о Марше "Бессмертный полк" и праздничном концерте.

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