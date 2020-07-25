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Ремонт дороги.

Субботний Кишинев: в столице - ограничение движения по ряду улиц

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200725/31055905/subbotniy-kishinev-v-stolitse-ogranicheno-dvizhenie-po-ryadu-ulits.html

В выходные дни в некоторых местах столицы проезжая часть будет закрыта для автомобилей, причина - проведение ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Дорожное движение по улице Букурешть на отрезке от Бэнулеску-Бодони доМарии Чеботарь будет полностью приостановлено 22:00 субботы до 06:00 воскресенья, 26 июля. Об этом сообщили в муниципалитете Кишинева. 

Ограничительная мера связана с работами на водопроводных сетях, который будут проводить сотрудники предприятия "Apa-Canal Chisinau".

Эвакуация автомобиля
© Sputnik / Андрей Рудаков
Эвакуацию автомобилей на штрафплощадки будут осуществлять частные компании
В ремонте с 27 июля по 30 сентября будет и улица Николае Йорга на отрезке между Букурешть и Алексей Матеевич. Там запланировано восстановление инженерных коммуникаций. Оно будет проводиться в ночные и ранние утренние часы, чтобы не ограничивать автомобильное движение в этом квартале исторического центра города. 

Водители должны соблюдать осторожность при пересечении улиц, где ведутся работы, а также обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные на обочинах, добавили в муниципалитете.

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Теги:
ограничения, движение, Кишинев, улицы


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