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Большегрузы отдыхают в тенечке: в жару их движение запрещено

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200725/31056134/tyazhelovesy-ne-proydut-v-zharu-deystvuyut-ogranicheniya-dlya-bolshegruznykh-mashin.html

В субботу и воскресенье в дневные часы столбики термометров покажут до +33 градусов, в это время тяжеловесные фуры могут выйти на трассы лишь с вечера до раннего утра.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В знойные дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов по Цельсию, движение транспортных средств общим весом более 20 тонн на национальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в дневные часы запрещено.

Дорожный знак, ограничивающий движение фур в жару
© Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Дорожный знак, ограничивающий движение фур в жару
Грузовые автомобили, тяжелее указанного верхнего предела, могут выехать в рейс лишь в промежутке 20 часов вечера - 10 часов утра.

Но есть и исключения. Ограничения не применяются к пассажирским транспортным средствам, грузовым машинам, перевозящим живых животных и скоропортящиеся продукты, а такжеоказавшимся в форс-мажорной ситуации, груженным оборудованием для оказания первой помощи или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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© AP Photo / Matt Rourke
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Под запрет не подпадают также грузовики, задействованные в реабилитации национальных дорог, в пределах строительной площадки.

Меры по ограничению дорожного движения направлены ​​на предотвращение износа дорожного покрытия на магистралях общего пользования в условиях высоких температур.

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Теги:
Молдова, жара, ограничения, движение, грузовики


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