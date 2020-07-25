Большегрузы отдыхают в тенечке: в жару их движение запрещено

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В знойные дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов по Цельсию, движение транспортных средств общим весом более 20 тонн на национальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в дневные часы запрещено.
Грузовые автомобили, тяжелее указанного верхнего предела, могут выехать в рейс лишь в промежутке 20 часов вечера - 10 часов утра.
Но есть и исключения. Ограничения не применяются к пассажирским транспортным средствам, грузовым машинам, перевозящим живых животных и скоропортящиеся продукты, а такжеоказавшимся в форс-мажорной ситуации, груженным оборудованием для оказания первой помощи или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Под запрет не подпадают также грузовики, задействованные в реабилитации национальных дорог, в пределах строительной площадки.
Меры по ограничению дорожного движения направлены на предотвращение износа дорожного покрытия на магистралях общего пользования в условиях высоких температур.
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