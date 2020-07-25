Большегрузы отдыхают в тенечке: в жару их движение запрещено

В субботу и воскресенье в дневные часы столбики термометров покажут до +33 градусов, в это время тяжеловесные фуры могут выйти на трассы лишь с вечера до раннего утра.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В знойные дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов по Цельсию, движение транспортных средств общим весом более 20 тонн на национальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в дневные часы запрещено.

© Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP Дорожный знак, ограничивающий движение фур в жару

Грузовые автомобили, тяжелее указанного верхнего предела, могут выехать в рейс лишь в промежутке 20 часов вечера - 10 часов утра.

Но есть и исключения. Ограничения не применяются к пассажирским транспортным средствам, грузовым машинам, перевозящим живых животных и скоропортящиеся продукты, а такжеоказавшимся в форс-мажорной ситуации, груженным оборудованием для оказания первой помощи или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Под запрет не подпадают также грузовики, задействованные в реабилитации национальных дорог, в пределах строительной площадки.

Меры по ограничению дорожного движения направлены ​​на предотвращение износа дорожного покрытия на магистралях общего пользования в условиях высоких температур.

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