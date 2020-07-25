Новые данные Минздрава: какова в Молдове ситуация с коронавирусом

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в субботу актуализировало информацию по численности людей, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. За весь период пандемии в Молдове коронавирусом были инфицированы 22483 человека, из которых 1475 в приднестровском регионе. За минувшие 24 часа в Центр COVID-19, расположенный на территории Международного выставочного центра Moldexpo, был госпитализирован 81 человек с подозрением на наличие инфекции.

На данный момент из общего числа заболевших коронавирусом 372 пациента находятся в тяжелом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести - 1025 госпитализированных, остальные - в удовлетворительном.

К утру субботы из клиник был выписан 201 человек, всего за весь период пандемии вирус победили 15608 граждан Молдовы.

Но есть и печальные новости - в субботу из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Молдове скончались еще трое пациентов. Речь идет о 60-летних мужчине и женщине из Кишинева, у которых были сопутствующие хронические заболевания. В клинике Бельц также ушел из жизни 73-летний пациент, у которого медики ранее диагностировали почечную недостаточность.

В Молдове до 31 августа продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

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