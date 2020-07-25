О бездомных в Кишиневе позаботятся - Ион Чебан рассказал, каким образом

Примэрия Кишинева вплотную занялась решением проблем людей без определенного места жительства, к помещению Центра их временного размещения первоначально пристроят дополнительный этаж.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Внедрение социальных проектов в Кишиневе находится на постоянном контроле у муниципалитета. Об этом в субботу на встрече с представителями Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) заявил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Одним из проектов, в котором могут принять участие зарубежные спонсоры, является расширение возможностей Центра по размещению и ориентации бездомных в Кишиневе - учреждения, которое не может полноценно работать из-за плохих условий.

"При помощи партнеров из Турции мы рассмотрим несколько вариантов достижения этой цели в следующем году", - заявил столичный градоначальник.

В частности, к нынешнему помещению приюта для бездомных будет пристроен дополнительный этаж, а в некоторых комнатах будет проведен капитальный ремонт с заменой всех инженерных сетей.

Более того, заверил мэр столицы, власти города рассматривают возможность строительства дополнительного здания, в котором разместят администрацию социального учреждения и оборудуют современную столовую, где бездомные люди бесплатно смогут обедать.

В муниципалитете отметили, что и в дальнейшем будут заниматься решением проблем обездоленных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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