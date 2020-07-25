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Цех производства сигарет, архивное фото.

Бездымная жизнь: курильщики в Молдове должны быть готовы к изменениям

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200725/31061781/bezdymnaya-zhizn-kurilschiki-v-moldove-dolzhny-byt-gotovy-k-izmeneniyam.html

Начиная с 15 августа в республике вступают в силу запреты на размещение табачной продукции в специальных витринах магазинов и супермаркетов.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Соответствующие поправки были внесены депутатами парламента до каникул в закон №278 от 2007 года, который регламентирует правила продажи табачных изделий в стране. Изменят свою работу и табачные киоски, сигареты в них будут продаваться по запросу покупателя, а увидеть весь ассортимент в витрине уже не получится.

Власти страны ограничили и визуальное размещение в витринах специализированных магазинов электронных сигарет и аппаратов для нагревания табака. Такие меры были предприняты с целью борьбы с курением в республике.

Поправки в закон предусматривают, что покупателям будет выдаваться специальный прайс-лист, где будут указаны наименования сигарет и цены на них. Предоставлять такой список продавец будет по требованию. Если у кассира возникнут сомнения в возрасте клиента, он вправе попросить удостоверение личности (паспорт), чтобы удостовериться, что тому уже исполнилось 18 лет.

Сигареты.
© CC0 / Pixabay / klimkin
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В то же время, запрещено визуальное изображение в прайс-листе пачек сигарет. Это касается и списков цен на электронные курительные устройства, аппараты для нагревания табака. 

Отметим, что в России, Беларуси, Финляндии, Латвии, Эстонии, Великобритании, Хорватии, Словении и Исландии уже введены такие ограничения. Табачные изделия размещаются в специальных закрытых боксах.

По официальной статистике в Молдове насчитывается порядка 9 тысяч торговых точек по продаже табачных изделий.

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Теги:
ограничения, сигареты, курильщики


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