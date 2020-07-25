Черная дата в истории Молдовы: что произошло в столице в этот день 1941 года

Ровно 79 лет назад фашистские оккупанты создали кишиневское гетто: тысячи безвинно погибших людей, море страдания и ужаса - об этом сегодня помнят все жители города, которые несут цветы к памятнику узникам этого страшного лагеря.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Фашистская оккупация принесла на миролюбивую молдавскую землю настоящий ужас. Сотни тысяч людей были замучены и казнены оккупантами.

Кишиневское гетто создали 25 июля 1941 года по распоряжению военного губернатора Бессарабии Константина Войкулеску.

Почти всех, не успевших эвакуироваться, евреев Кишинёва и близлежащих местечек согнали в беднейшие кварталы города и обнесли район колючей проволокой.

Особенностью управления этим гетто было то, что оно находилось в двойном подчинении — румынской и немецкой комендатур. Кроме того, с территории не были выселены местные жители-христиане, получившие специальные пропуска на вход и выход.

© Photo : oldchisinau.com Границы еврейского гетто Кишинёва в 1941 году.

С 5 августа 1941 года для евреев Кишинёва было введено обязательное ношение на одежде жёлтой звезды. В гетто существовало организованное подполье, которое устраивало акты саботажа. Были также случаи нападения на оккупантов. Одним из инициаторов сопротивления в кишиневском гетто был коммунист Б. М. Дейч. Его в итоге арестовали и расстреляли.

По разным оценкам в гетто изначально оказалось от 9 до 13 тысяч евреев. На 11 августа узников было 10 578, затем их численность увеличилась до 11 525 за счет переселения евреев из окрестных населенных пунктов. Большая часть попавших в гетто были крайне бедны, и отчасти поэтому решили остаться в городе, а не эвакуироваться вместе с остальными.

В октябре 1941 года начались депортации кишиневских евреев в Приднестровье. По данным переписи румынских властей, в 1942 году в Кишинёве оставалось всего 100 евреев, из них 99 — в гетто.

Основное число евреев Бессарабии было уничтожено за Днестром, на территории румынского губернаторства Транснистрии. Но отдельные случаи массовых убийств происходили и в кишиневском гетто. В издании "Черная книга. Страдания евреев Румынии 1940-1944", выпущенном в свет в Бухаресте в 1947 году, сообщается, что 1 августа 1941 года к председателю общины кишиневского гетто явился немецкий лейтенант, который потребовал выделить ему для работ 250 мужчин и 200 женщин.

© Sputnik / Nikolay Popov Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома, 1943 год.

Люди были собраны. В назначенный час в сопровождении трех солдат явился немецкий офицер, который и произвел отбор, отдавая в основном предпочтение представителям интеллигенции и привлекательным женщинам. Таких оказалось 450 человек. Вечером того же дня из ушедших возвратились 39 пожилых людей, которые заявили, что остальные 411 узников были расстреляны около Вистерничен, и что они специально были посланы обратно, чтобы сообщить об этом случае.

© Photo : oldchisinau.com На рынке еврейского гетто Кишинёва, 1941 год.

Другой трагический эпизод произошел 7-8 августа 1941 года, когда дорожный инспектор явился в гетто и потребовал 500 мужчин для работ на строительстве в Гидигиче и 25 женщин для приготовления им пищи. Примерно через неделю из них возвратилось живыми только 100 человек.

© Photo : Copyright: Polish Institute of National Remembrance Проверка и допрос схваченного еврейского населения.

Когда советские войска вошли в Кишинев в августе 1944-го, выживших в гетто осталось 6 человек. За весь период оккупации Молдавии фашисты уничтожили на территории страны около 300 тысяч евреев и ромов.

Напоминанием о страшном периоде немецко-румынской оккупации в Кишиневе служит монумент, установленный в 1992 году на улице Иерусалимской, то есть на территории бывшего гетто. Его авторы — скульптор Наум Эпельбаум и заслуженный архитектор Молдовы Семен Шойхет.

А на месте расстрела евреев в Вистерниченах стоит другой монумент — две руки, сжатые в кулак, поднимающиеся из-под земли. Его авторы — команда специалистов во главе со скульптором Аурелом Давидом.

Как сообщил раввин еврейской общины республики Молдова Шимшон Изаксон, он опрашивал прохожих, знают ли они, что когда-то на территории Кишинева находилось гетто. К сожалению, среди горожан мало кто об этом слышал, и даже далеко не все имеют представление, что собой представляет гетто.

"Я был в шоке, что многие этого не знают, потому что это история всей Европы, и особенно эта история должна была быть известна именно здесь", - подчеркнул Изаксон.

По словам раввина, в Молдове люди год от года все больше узнают о Холокосте, но мы еще далеки от реального понимания этой трагедии. Между тем, признание памяти о Холокосте обязывает нас к определенной ответственности. Необходимо дать однозначные оценки историческим событиям тех лет, героям и преступникам прошлого века. Это всегда непросто, заключил Изаксон.

В свою очередь депутат парламента Молдовы Никита Цуркан написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook: "Порядка 11 тысяч человек здесь проживало на постоянной основе, над ними все время издевались, их заставляли работать в трудовых лагерях, расстреливали. Это - очень страшно".

Парламентарий призвал не забывать о страшных моментах истории страны, чтить память безвинных жертв фашистских палачей.

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