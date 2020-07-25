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В лаборатории.

COVID-19 в Молдове: подтверждены 345 новых случаев

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1616)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200725/31063403/novyy-vsplesk-koronavirusa-v-moldove-podtverzhdeno-esche-345-sluchaev.html

Общее количество официально зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в стране приближается к 23 тысячам.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В министерстве здравоохранения труда и социальной защиты Молдовы представили актуализированную информацию о статистике заболеваемости COVID-19 - к вечеру субботы лабораторно подтверждены еще 345 случаев, из которых 14 - в приднестровском регионе. В одном эпизоде инфекция была привезена в республику из Афганистана. 

© Sputnik / Grigory Sysoev
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За сутки были проведены 1980 тестов, из которых 602 - повторно, а 1378 - впервые. За весь период пандемии вирусом нового типа в стране заболели 22828 человек.

Инфекция распространяется и среди медиков. Еще 15 случаев заражения подтверждены у сотрудников системы здравоохранения, 5 - у врачей, 10 - у медсестер. 

Растет число победивших недуг людей, за весь период эпидемии полностью вылечились 15608 граждан нашей страны.

Но есть и печальная информация - от осложнений, вызванных COVID-19, к вечеру субботы скончались еще трое пациентов в преклонном возрасте, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Общее число летальных исходов составило 732.

В Молдове до 31 августа продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1616)

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Теги:
распространение, Молдова, коронавирус


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