COVID-19 в Молдове: подтверждены 345 новых случаев

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В министерстве здравоохранения труда и социальной защиты Молдовы представили актуализированную информацию о статистике заболеваемости COVID-19 - к вечеру субботы лабораторно подтверждены еще 345 случаев, из которых 14 - в приднестровском регионе. В одном эпизоде инфекция была привезена в республику из Афганистана.

За сутки были проведены 1980 тестов, из которых 602 - повторно, а 1378 - впервые. За весь период пандемии вирусом нового типа в стране заболели 22828 человек.

Инфекция распространяется и среди медиков. Еще 15 случаев заражения подтверждены у сотрудников системы здравоохранения, 5 - у врачей, 10 - у медсестер.

Растет число победивших недуг людей, за весь период эпидемии полностью вылечились 15608 граждан нашей страны.

Но есть и печальная информация - от осложнений, вызванных COVID-19, к вечеру субботы скончались еще трое пациентов в преклонном возрасте, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Общее число летальных исходов составило 732.

В Молдове до 31 августа продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova