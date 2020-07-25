Вода, ее дефицит и избыток: насыщенный рабочий визит молдавского премьера

Глава кабинета министров посетил четыре села, где детально обсудил с людьми основные проблемы, требующие решения.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику отправился в субботу в Хынчештский район республики, где ознакомился с деталями внедрения проекта по обеспечению 11 населенных пунктов в пойме Прута качественной питьевой водой. Работы по строительству водопровода начались еще в 2013 году, но затем были заморожены и возобновились лишь в начале 2020. Побывав на водонасосных станциях в селах Котул Морий и Обилень, Кику подчеркнул необходимость закончить строительство до конца текущего года.

"В этом регионе живет много граждан, у которых нет качественной питьевой воды даже зимой. Мы переживаем засуху, наблюдаем недостаток воды в традиционных источниках. Вода - это жизнь, поэтому кабмин уделяет особое внимание таким проектам", - рассказал Кику на встрече с сельчанами.

Согласно технической документации, магистральный водопровод длиной в 30 километров пройдет через 11 сел, сейчас работы завершены на 80 процентов. По их завершении результатами воспользуются около 20 тысяч человек в районе.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Визит премьер-министра в Хынчештский район.

Представители местной власти проинформировали премьера о том, что сталкиваются с трудностями при проектировании второстепенных водопроводных сетей в районе, для этого необходимы дополнительные инвестиции.

"С тех пор, как премьер приезжал к нам в феврале и поставил задачу завершить строительство водопровода до конца года, мы достигли значительного прогресса в этом направлении. Глава кабмина заверил нас, что средства есть", - заявил глава Хынчештского района Юрий Левинский.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Премьер-министр Ион Кику посетил водонасосную станцию в Хынчештском районе.

Общая стоимость проекта составляет 74 миллиона леев. По информации правительства, средства на строительство водопровода перечисляют из Национального экологического фонда.

Далее премьер отправился в села Молешты и Ханска Яловенского района, где обсудил с местными жителями проблемы июньских наводнений, а также другие вопросы, решение которых не терпит отлагательств.

В частности, в Молештах в срочном порядке требуется восстановить участок дороги G104, поскольку она ведет к детскому саду. Кику отметил, что эти работы должны быть выполнены качественно и в срок.

"У вас в селе я вижу хозяйский подход к делам. Даже небольшие отрезки трасс должны быть построены на высшем уровне. Не надо закатывать километры лишь для отчетов", - заявил глава кабмина.

Кику лично проинспектировал, насколько добросовестно проводится ремонт дороги, связывающей Костешты и Молешты. На этот проект правительство выделило 22,3 миллиона леев, а завершить его планируется до октября 2021 года.

Беседуя с примаром села Ханска, премьер обсудил один из самых важных вопросов - проведение газопровода в этот пункт. Примар села Елена Мошнегуцу поблагодарила Кику за помощь, оказанную семи семьям, пострадавшим в ходе июньских наводнений.

Кику встретился с еще одной семьей, дом которой был серьезно поврежден паводком. Как результат - премьер распорядился выделить средства из районного бюджета Яловен на капитальный ремонт жилища сельчан.

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