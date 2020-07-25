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пресс-тур 28.05.2016

Молдавская таможня берет техпаузу - что надо знать перевозчикам грузов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200725/31064608/trudnosti-na-tamozhne-chto-nado-znat-perevozchikam-gruzov.html

В ночь с субботы на воскресенье КПП будут пропускать будут только путешественников и их транспортные средства.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В Таможенной службе Молдовы сообщили, что начиная с 23-00 субботы до 04-00 часов воскресенья, 26 июля, в информационной системе ведомства будут проводиться профилактические работы, в связи с чем доступ на КПП грузовых автомобилей, перевозящих грузы, будет ограничен.

Румыния - контрольно пропускной пункт.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Причина - временное отключение сканера кузовов. 

"В указанный период границу смогут пересечь лишь физические лица, а также транспортные средства, не перевозящие товары", - сказано в сообщении ведомства. 

Таможенники попросили грузоперевозчиков учесть сложившиеся обстоятельства и не подъезжать к границам в указанный период во избежание формирования заторов у контрольно-пропускных пунктов.

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Теги:
пересечение границы, Молдова, таможня


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