Молдавская таможня берет техпаузу - что надо знать перевозчикам грузов

В ночь с субботы на воскресенье КПП будут пропускать будут только путешественников и их транспортные средства.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В Таможенной службе Молдовы сообщили, что начиная с 23-00 субботы до 04-00 часов воскресенья, 26 июля, в информационной системе ведомства будут проводиться профилактические работы, в связи с чем доступ на КПП грузовых автомобилей, перевозящих грузы, будет ограничен.

Причина - временное отключение сканера кузовов.

"В указанный период границу смогут пересечь лишь физические лица, а также транспортные средства, не перевозящие товары", - сказано в сообщении ведомства.

Таможенники попросили грузоперевозчиков учесть сложившиеся обстоятельства и не подъезжать к границам в указанный период во избежание формирования заторов у контрольно-пропускных пунктов.

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