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Наливные ранние: молдавские яблоки пошли на наш стол, но больше - за рубеж

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31060892/spelye-i-nalivnye-urozhay-moldavskikh-yablok-rannikh-sortov-idet-na-eksport.html

В садах республики поспел первый урожай яблок, большая их часть - из-за широкого ассортимента сезонных фруктов и ягод на внутренних рынках - пойдет на экспорт.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В течение второй декады июля уровень максимальных оптовых цен на раннее яблоко для экспорта в Молдове снизился с 15 до 12 леев за килограмм ($0,68), сообщает специализированный сайт east-fruit.com.

При этом минимальные цены пока держатся на уровне 10 леев за килограмм (0,57 доллара США). Однако эксперты ассоциаций сельхозпроизводителей сходятся во мнении, что в ближайшее время, по мере созревания урожая плодов ранних сортов во многих яблоневых садах, базовые цены на экспортную продукцию тоже снизятся.

В Молдове, по экспертным оценкам, на долю ранних сортов приходится менее 10% от общей площади (около 53 тысяч гектаров) яблоневых садов. Экспортным спросом в последние годы пользуются лишь некоторые из них - "Женева", "Слава победителю".

Поэтому многие садоводческие сельхозпредприятия постепенно замещают плантации раннеспелых яблок этими же фруктами, но поздних сортов.

Роман Венгер.
© Sputnik / Osmatesco
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В нынешнем году, по мнению некоторых садоводов, первое экспортное яблоко не столько обеспечивает доход, сколько мешает реализации косточковых культур на российском рынке. Наш потребитель десертные яблоки летних сортов по высокой цене не берет из-за широкого ассортимента других фруктов и ягод.

Производители яблочного концентрата закупку летнего яблока еще не начали, некоторые из них и не планируют приобретать партии этих фруктов, предпочитая более поздние сорта.

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Теги:
сорт, экспорт, Молдова, яблоки


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