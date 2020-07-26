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Загадки молдавского среднего класса

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31061861/zagadki-moldavskogo-srednego-klassa.html

Они могли бы спасти экономику страны и превратить Молдову в процветающее государство, но этого почему-то не происходит.

Как Земля стоит на трех китах, так и благосостояние любой развитой страны – на среднем классе. Если первая часть этого постулата оказалась антинаучным мифом, то со второй никто никогда не спорил. Что же такое этот самый средний класс?

В сознании простого молдавского обывателя, средний класс – это обычный человек, не впавший в нищету, имеющий стабильную работу с неплохой зарплатой, владеющий автомобилем, позволяющий себе отдохнуть у моря хотя бы раз в год. Так ли это на самом деле?

Научных определений среднего класса множество, самая распространенная – "Средний класс – совокупность социальных слоев населения, занимающих в стратификационной системе общества промежуточное положение между низшим классом, то есть бедными, и высшим классом, то есть богатыми". Остается выяснить, где именно это "промежуточное положение" – ближе к беднякам или наоборот, повыше от медианы. Разумеется, в мире понятие о среднем классе серьезно разнится в зависимости от экономического, политического и правового состояния государства.

Так есть ли средний класс в Молдове, и кто эти люди?

Мнения экономических экспертов об уровне доходов среднего класса у нас в стране несколько расходятся с общепринятыми представлениями, живущими в народе.

"Средний класс, это семья, которая может себе позволить расходы в месяц на еду не более 15% от их ежемесячных доходов. Семья из трех человек для полноценного питания должна тратить ежедневно 500 леев. Значит ежемесячный доход такой семьи должен быть около 100 000 леев. Это и есть средний класс", - заявил экономист Вячеслав Ионицэ.

Джип
© Sputnik / Сергей Красноухов
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Обозначенный экспертом доход для подавляющего большинства кажется недостижимым, многие из давно уехавших за рубеж граждан Молдовы получают там меньше. Ионицэ уверен, что средний класс молдаван - прослойка чрезвычайно тонкая. Их не более 5-10 процентов населения. Существует интересный момент, отличающий молдавский средний класс от зарубежного, именно с этим экономист связывает вторую волну миграции – отъезд из Молдовы состоятельных людей.

"У нашего среднего класса нет того, что есть в других странах - общественной инфраструктуры. Человек видит, что несмотря на высокий доход у него плохое качество жизни. Дороги, удобства и прочее. Нет ощущения защиты. Услуги столь кошмарного вида, что гражданин даже с высоким доходом понимает, что зависит еще и от государства", - объяснил эксперт.  

И еще один фактор, психологический

Запросы наших граждан скромны и непритязательны, они весьма далеки от цивилизованного представления о качестве жизни и исследования подтверждают это.

"Мы провели опрос, выясняли какой доход нужен нашим людям, чтобы они не пытались уехать из страны. В среднем респонденты отвечали, что им хватает зарплаты в 13000 леев. Для достойной жизни. Хотя этих денег хватит только на текущие расходы, квартиру и машину не купишь", - отметил Ионицэ.

Низкий уровень материальных запросов не случайность и не некая национальная черта жителей нашей страны. Формирование среднего класса во многих государствах шло столетиями, именно об этом говорит социолог Василий Кантаржи.

"В других странах средний класс предопределил историю этих стран. У нас такой средний класс еще не сформировался. Средний класс это в меру богатые люди, не зависимые от государства. Более того, они достаточно мотивированы для того чтобы диктовать свою волю государству в плане соблюдения прав и свобод", - сказал социолог.

Вечная дискуссия о том, что важнее – колбаса или свобода должна закончится на том, что одного без другого, по крайней мере достойного качества, в наше время не бывает. Сращивание бизнеса и власти, чудовищная коррупция и кумовство – не та среда, где активно подрастает средний класс, и положение Молдовы прямое доказательство этому.  

Заброшенный завод.
© Sputnik / Osmatesco
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"В странах, которые прошли через буржуазные революции средний класс — это солидная доля общества. Ключевая характеристика этого класса – низкий уровень зависимости от власти, у нас не выросла прослойка, которая может себе позволить прикрикнуть на власть", - пояснил Кантаржи.

Существует еще один, возможно самый важный фактор, тормозящий развитие среднего класса в Молдове. С самого провозглашения независимости страну покидают люди, причем люди активные, те, которые не боятся смены обстоятельств и трудностей.

"Средний класс не может возникнуть там, где высок уровень бедности и очень серьезное неравенство доходов у населения. Формирование среднего класса идет у нас очень и очень медленно, у нас уникальная ситуация, привязанная к демографии, к миграции. Полагаю, что большая часть нашего потенциального среднего класса уже заграницей", - резюмировал эксперт.

Процесс формирования среднего класса у нас идет...

... но аналитики сходятся во мнении, что , мягко говоря, со скрипом. К вечной политической нестабильности и коррупции в Молдове присовокупилась мировая пандемия коронавируса, что еще сильнее подкосило хрупкую молдавскую экономику.

Ждать, что все образуется само собой и в стране появится слой состоятельных и предприимчивых людей бессмысленно. Тут нужна системная и грамотная работа властей.   

PS. "Государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй… Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому как бедняки стремятся к имуществу богатых". Аристотель.

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