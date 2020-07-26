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Тест на коронавирус.

Минздрав актуализировал данные: статистика COVID-19 на утро воскресенья

© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1617)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31067480/minzdrav-aktualiziroval-dannye-skolko-lyudey-v-moldove-zarazilis-covid-19.html

За весь период пандемии в Молдове вирусом нового типа заболели 22828 человек, из которых 1489 - в приднестровском регионе. 

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Информация была обнародована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. По сведениям ведомства, за сутки в центр COVID-19 на территорию международного выставочного центра Moldexpo были госпитализированы с подозрением на инфицирование коронавирусом 58 пациентов.

На данный момент 414 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в тяжелом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находятся еще 1039 пациентов, остальные - в удовлетворительном. 

К утру воскресенья из больниц выписали еще 301 человека, общее число людей, победивших коронавирус, составило 15909.

Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус.
© Ruptly
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус

Минувшей ночью от осложнений, вызванных вирусом, скончался 71-летний мужчина из Кишинева, страдавший кардиопатией и гипертонией.

В Молдове до 31 августа продлили чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1617)

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Теги:
Минздрав, статистика, Молдова, коронавирус


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