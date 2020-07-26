Минздрав актуализировал данные: статистика COVID-19 на утро воскресенья

За весь период пандемии в Молдове вирусом нового типа заболели 22828 человек, из которых 1489 - в приднестровском регионе.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Информация была обнародована Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. По сведениям ведомства, за сутки в центр COVID-19 на территорию международного выставочного центра Moldexpo были госпитализированы с подозрением на инфицирование коронавирусом 58 пациентов.

На данный момент 414 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в тяжелом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находятся еще 1039 пациентов, остальные - в удовлетворительном.

К утру воскресенья из больниц выписали еще 301 человека, общее число людей, победивших коронавирус, составило 15909.

Минувшей ночью от осложнений, вызванных вирусом, скончался 71-летний мужчина из Кишинева, страдавший кардиопатией и гипертонией.

В Молдове до 31 августа продлили чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

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