Пример мужества: молдавский военный спас жизнь тонувшему мужчине - видео

Молдавские военнослужащие показывают примеры качественной подготовки, они готовы к тому, чтобы защищать граждан и спасать их жизни.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Военнослужащий по имени Влад показал пример верности присяге и готовности стоять на страже безопасности граждан.

Рядовой служит в миротворческом батальоне №22.

Увидев тонущего в озере столичного сектора Рышкановка мужчину, который кричал и звал на помощь, он без раздумий бросился в воду и вытащил его.

Однако "утопленник" оказался не совсем законопослушным гражданином - при себе он имел пакеты с напоминающим наркотик веществом, и когда это стало ясно, попытался убежать от своего спасителя и его напарника по патрулю.

Тем не менее, в министерстве обороны оценили храбрость солдата, поблагодарив его за гражданскую позицию, готовность помочь человеку, оказавшемуся в беде. В военном ведомстве Влада назвали "примером мужества" для всех военных.

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