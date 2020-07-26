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Репродукция картины неизвестного художника Победа русских войск под предводительством генерала Румянцева.

Павшим за победу при Кагуле

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31069133/pavshim-za-pobedu-pri-kagule.html

В Молдове завершила свою работу историко-краеведческая экспедиция, приуроченная к 250-й годовщине победы русской армии в сражениях при Ларге и Кагуле.

Восемнадцать тысяч солдат и офицеров русской армии, разгромивших войско Халила-паши при озере Кагул, летом 1770-го года по высочайшему рескрипту императрицы Екатерины II были удостоены медали "За победу при Кагуле". Но, как известно, войны без жертв не бывает, и, несмотря на то, что победу в сражении русский командующий Петр Румянцев одержал не только малыми силами, но и малой кровью, на поле боя и в лазаретах погибло более 300 солдат и офицеров русской армии. Их предали земле на высоком холме, на современной окраине города Кагула, именуемой в народе Липованкой.

Освящение памятника в честь воинов, погибших в битве при Кагуле
© Photo : А.Петрович
Освящение памятника в честь воинов, погибших в битве при Кагуле.

Вот уже четыре века на этом месте живут представители старой веры – старообрядцы-липоване, давшие название местности. Впоследствии вокруг солдатского кургана, насыпанного над могилой героев Кагульского сражения, стали хоронить и жителей села. Кладбище просуществовало почти два столетия, но во второй половине XX века было уничтожено, а территория передана под строительство завода. Так из многовековой истории города Кагула исчезла одна из славных страниц его истории.

Благодаря усилиям историка и краеведа, уроженца Кагула Павла Любича, его многолетней работе с городскими архивами в рамках историко-краеведческой экспедиции, память о героях русской армии удалось восстановить к 250-й годовщине славной победы.

По согласованию с городскими властями, старообрядческой общиной города Кагула, при поддержке Координационного совета российских соотечественников и людей доброй воли, неравнодушных к истории своего народа, на окраине бывшего кладбища был возведен памятный знак.

Погибшим за веру и Отечество воинам русской армии
© Photo : А.Петрович
Погибшим за веру и Отечество воинам русской армии.

Сегодня не представляется возможным установить точное место нахождения воинского захоронения русских героев, поэтому памятник решено было построить у православного распятия, установленного общиной храма Покрова Святой Богородицы несколькими годами ранее.

На постаменте из красного гранита  - символ Кагульской победы, Колонна Славы работы Боффо, установленная у въезда в город Вулканешты в 1849 году по указу наместника Бессарабии, графа Воронцова.

В четверг в ходе торжественной церемонии в старообрядческом храме Покрова Святой Богородицы состоялся праздничный молебен, после которого процессия, с иконой во главе, направилась к окраине бывшего кладбища. Здесь отец Григорий Кизицкий отслужил заупокойную литию по погибшим героям.

Участники торжественной церемонии
© Photo : А.Петрович
Участники церемонии.

Военнослужащие 2-й мотопехотной бригады "Дачия", дислоцирующейся в Кагуле, согласно воинскому уставу дали троекратный оружейный салют. Так, спустя 250 лет, погибшие русские герои обрели, наконец, место памяти и преклонения перед их подвигом.

Днем позже в Российском центре науки и культуры члены историко-краеведческой экспедиции представили результаты многолетнего труда, который нашел своё отражение в сборнике стаей под общим названием "Чугун кагульский".

Руководитель историко-краеведческой экспедиции Павел Любич представляет итоги многолетнего труда
© Photo : А.Петрович
Руководитель историко-краеведческой экспедиции Павел Любич представляет итоги многолетнего труда.

На презентации издания присутствовали учёные-историки, публицисты, члены общественных организаций. Высоко оценивая труд инициативной группы под руководством Павла Любича, все выступающие сошлись во мнении, что несмотря на проделанную работу, еще многое предстоит осуществить.

Строки А.С.Пушкина, давшие название книге
© Photo : А.Петрович
Строка А.С.Пушкина, давшая название книге.

В реставрации нуждается главный символ Кагульской победы  - Колонна славы в Вулканештах.

В настоящее время идут переговоры с реставраторами из Санкт-Петербурга, которые помогут восстановить облик и вернуть достойный вид этому грандиозному монументу.

Стратегической задачей единомышленников, участников историко-краеведческой экспедиции является возвращение в школьный курс предмета под названием "История Молдовы", где событиям русско-турецких войн, в том числе и битве при Кагуле, должно быть уделено особое внимание, как событию, оказавшему значительное влияние на развитие нашей страны в XVIII веке и последующие годы.

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