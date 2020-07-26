Павшим за победу при Кагуле

В Молдове завершила свою работу историко-краеведческая экспедиция, приуроченная к 250-й годовщине победы русской армии в сражениях при Ларге и Кагуле.

Восемнадцать тысяч солдат и офицеров русской армии, разгромивших войско Халила-паши при озере Кагул, летом 1770-го года по высочайшему рескрипту императрицы Екатерины II были удостоены медали "За победу при Кагуле". Но, как известно, войны без жертв не бывает, и, несмотря на то, что победу в сражении русский командующий Петр Румянцев одержал не только малыми силами, но и малой кровью, на поле боя и в лазаретах погибло более 300 солдат и офицеров русской армии. Их предали земле на высоком холме, на современной окраине города Кагула, именуемой в народе Липованкой.

© Photo : А.Петрович Освящение памятника в честь воинов, погибших в битве при Кагуле.

Вот уже четыре века на этом месте живут представители старой веры – старообрядцы-липоване, давшие название местности. Впоследствии вокруг солдатского кургана, насыпанного над могилой героев Кагульского сражения, стали хоронить и жителей села. Кладбище просуществовало почти два столетия, но во второй половине XX века было уничтожено, а территория передана под строительство завода. Так из многовековой истории города Кагула исчезла одна из славных страниц его истории.

Благодаря усилиям историка и краеведа, уроженца Кагула Павла Любича, его многолетней работе с городскими архивами в рамках историко-краеведческой экспедиции, память о героях русской армии удалось восстановить к 250-й годовщине славной победы.

По согласованию с городскими властями, старообрядческой общиной города Кагула, при поддержке Координационного совета российских соотечественников и людей доброй воли, неравнодушных к истории своего народа, на окраине бывшего кладбища был возведен памятный знак.

© Photo : А.Петрович Погибшим за веру и Отечество воинам русской армии.

Сегодня не представляется возможным установить точное место нахождения воинского захоронения русских героев, поэтому памятник решено было построить у православного распятия, установленного общиной храма Покрова Святой Богородицы несколькими годами ранее.

На постаменте из красного гранита - символ Кагульской победы, Колонна Славы работы Боффо, установленная у въезда в город Вулканешты в 1849 году по указу наместника Бессарабии, графа Воронцова.

В четверг в ходе торжественной церемонии в старообрядческом храме Покрова Святой Богородицы состоялся праздничный молебен, после которого процессия, с иконой во главе, направилась к окраине бывшего кладбища. Здесь отец Григорий Кизицкий отслужил заупокойную литию по погибшим героям.

© Photo : А.Петрович Участники церемонии.

Военнослужащие 2-й мотопехотной бригады "Дачия", дислоцирующейся в Кагуле, согласно воинскому уставу дали троекратный оружейный салют. Так, спустя 250 лет, погибшие русские герои обрели, наконец, место памяти и преклонения перед их подвигом.

Днем позже в Российском центре науки и культуры члены историко-краеведческой экспедиции представили результаты многолетнего труда, который нашел своё отражение в сборнике стаей под общим названием "Чугун кагульский".

© Photo : А.Петрович Руководитель историко-краеведческой экспедиции Павел Любич представляет итоги многолетнего труда.

На презентации издания присутствовали учёные-историки, публицисты, члены общественных организаций. Высоко оценивая труд инициативной группы под руководством Павла Любича, все выступающие сошлись во мнении, что несмотря на проделанную работу, еще многое предстоит осуществить.

© Photo : А.Петрович Строка А.С.Пушкина, давшая название книге.

В реставрации нуждается главный символ Кагульской победы - Колонна славы в Вулканештах.

В настоящее время идут переговоры с реставраторами из Санкт-Петербурга, которые помогут восстановить облик и вернуть достойный вид этому грандиозному монументу.

Стратегической задачей единомышленников, участников историко-краеведческой экспедиции является возвращение в школьный курс предмета под названием "История Молдовы", где событиям русско-турецких войн, в том числе и битве при Кагуле, должно быть уделено особое внимание, как событию, оказавшему значительное влияние на развитие нашей страны в XVIII веке и последующие годы.

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