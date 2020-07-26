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Президент отправился в поход с семьей.

Семейная экскурсия с перипетиями: что случилось с младшим сыном Додона

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31069284/puteshestvie-igorya-dodona-s-priklyucheniyami-chto-sluchilos-s-ego-mladshim-synom.html

Глава государства провел выходные, отправившись в путешествие по стране с супругой и младшим сыном, однако в походе их ждала неожиданность.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Президент Игорь Додон разместил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook фотографии, сделанные во время экскурсии, предпринятой в уикенд.

"Отправился с семьей открывать живописные места в Цыпова. На протяжении путешествия нас преследовали небольшие перипетии, которые сделали день еще более интересным. У младшего сына порвалась обувь, пришлось искать импровизированный вариант", - поделился глава государства.

Отец не растерялся и скрепил сандали полотенцем и изолентой, чтобы юный экскурсант мог продолжить поход. 

Додон подчеркнул, что его сыну и было не очень удобно в такой "обуви", но как временный выход из положения ее использование было оправданным. 

Президент с семьей прошли почти 20 километров, наслаждаясь видами Молдовы и ее природными красотами.

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Теги:
происшествие, путешествие, Додон


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