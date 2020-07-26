Семейная экскурсия с перипетиями: что случилось с младшим сыном Додона

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Президент Игорь Додон разместил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook фотографии, сделанные во время экскурсии, предпринятой в уикенд.
"Отправился с семьей открывать живописные места в Цыпова. На протяжении путешествия нас преследовали небольшие перипетии, которые сделали день еще более интересным. У младшего сына порвалась обувь, пришлось искать импровизированный вариант", - поделился глава государства.
Отец не растерялся и скрепил сандали полотенцем и изолентой, чтобы юный экскурсант мог продолжить поход.
Додон подчеркнул, что его сыну и было не очень удобно в такой "обуви", но как временный выход из положения ее использование было оправданным.
Президент с семьей прошли почти 20 километров, наслаждаясь видами Молдовы и ее природными красотами.
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