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Новые данные Минздрава: в Молдове выявлены еще 206 случаев COVID-19

© AP Photo / Moises Castillo
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1618)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31070030/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-vyyavleno-esche-206-sluchaev-covid-19.html

Общее количество официально зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в стране превысило отметку в 23 тысячи человек.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. К вечеру воскресенье в Молдове лабораторно подтвердили еще 206 случаев инфицирования COVID-19, из которых 5 - в приднестровском регионе. В трех эпизодах вирус был ввезен в республику из-за границы - из России, Турции и Италии.

За весь период пандемии инфекцию обнаружили у 23034 человек.

Всего за минувшие сутки были проведены 1023 теста, из которых повторно - 251, впервые - 772. 

Еще 12 медицинских работников заразились коронавирусом за последние 24 часа. Речь идет о 3 врачах, 8 медсестрах и 1 сотруднике обслуживающего персонала. 

Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус.
© Ruptly
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус
В последний день уходящий недели вирус унес еще две человеческие жизни в Дрокии и Кишиневе. У обоих пациентов (пенсионеров) были сопутствующие хронические заболевания.

В Молдове до 31 августа продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1618)

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Теги:
статистика, Минздрав, Молдова, коронавирус


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