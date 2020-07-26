Мэр Кишинева рассказал, когда и как будут ремонтировать тротуары и дворы

Генеральный примар столицы предложил подойти к этому назревшему вопросу не только оперативно, но и комплексно.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Тротуары главных улиц будут отремонтированы в следующем году, об этом заявил столичный градоначальник.

Чебан попросил преторов секторов Кишинев к 15 августа подготовить адресные предложения ввиду проведения работ в 2021 году, чтобы начать процедуру проектирования.

"Тротуары и дворы многоквартирных домов в столице не должны выглядеть так, как после войны, поэтому нужен четко определенный план", - сообщил мэр столицы.

Детальное проектирование большинства тротуаров и дворовых территорий закончится в нынешнем году, а весной следующего развернутся масштабные строительные работы.

Чебан сообщил, что в скором времени начнется ремонт улиц Крянгэ и Албишоара, а также реабилитация тротуаров на улицах Пушкина, Бэнулеску-Бодони, Виеру.

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