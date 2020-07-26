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Пройтись по тротуару и не сломать голову.

Мэр Кишинева рассказал, когда и как будут ремонтировать тротуары и дворы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200726/31070346/primar-kishineva-rasskazal-kogda-i-kak-budut-remontirovat-trotuary.html

Генеральный примар столицы предложил подойти к этому назревшему вопросу не только оперативно, но и комплексно.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Тротуары главных улиц будут отремонтированы в следующем году, об этом заявил столичный градоначальник. 

Чебан попросил преторов секторов Кишинев к 15 августа подготовить адресные предложения ввиду проведения работ в 2021 году, чтобы начать процедуру проектирования.

"Тротуары и дворы многоквартирных домов в столице не должны выглядеть так, как после войны, поэтому нужен четко определенный план", - сообщил мэр столицы.

Детальное проектирование большинства тротуаров и дворовых территорий закончится в нынешнем году, а весной следующего развернутся масштабные строительные работы.

Чебан сообщил, что в скором времени начнется ремонт улиц Крянгэ и Албишоара, а также реабилитация тротуаров на улицах Пушкина, Бэнулеску-Бодони, Виеру.

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Теги:
план, ремонт, тротуары, кишинев


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