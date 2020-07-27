Эксперты Молдовы и Украины обсудили трансграничный союз по Днестру

Стороны все больше приходят к пониманию принципа "Две страны, одна река" и необходимости комплексного управления водными ресурсами.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Днестр обладает достаточным количеством воды, только государства, входящие в бассейн реки – Молдова и Украина, подчас не умеют правильно использовать ее ресурсы. Об этом говорили эксперты двух соседних стран на экологической конференции, которая прошла в рамках молодежной Летней школы, ежегодно проводимой Международной ассоциацией хранителей Днестра "Eco-TIRAS". В этом году из-за пандемии форум сменил формат – вместо живого общения в лагере на берегу реки была организована онлайн-дискуссия.

Польза диалога

Сотрудничество обеих сторон важно для поддержания качества речной воды, которая используется и как питьевая, и для технических нужд.

"Некоторые страны обладают меньшим количеством воды, чем наши, но при этом у них ее достаточно и для питья, и для сельского хозяйства. Просто нужно уметь взять ее и доставить туда, где она нужна. При этом беречь воду все равно надо", - отметила менеджер проекта GEF – ОБСЕ из Украины Тамара Кутонова.

История сотрудничества

Эксперт напомнила историю трансграничного сотрудничества Украины и Молдовы после обретения обеими странами суверенитета. Первое соглашение было подписано в 94-ом году, фактически между двумя ведомствами, которые занимаются водными ресурсами.

"Одна река, две страны и надо было договариваться, как ею управлять. Тогда не говорили ни про бассейн, ни про интегрированное управление водными ресурсами. Все было в диковинку и в новинку даже специалистам, и бассейного принципа не применялось", - пояснила она.

В то же время, по словам специалиста, было сильное желание у обеих стран, применить современный подход к управлению водными ресурсами.

"К тому времени стало все больше появляться понимания, что нужно комплексно управлять водными ресурсами, и что это касается не только русла реки Днестр, но и всех притоков, больших и маленьких ручейков, прудов, озер бассейна" - сказала Кутонова.

Усилиями разных организаций в 2012 году был подписан новый документ - Днестровский договор о сотрудничестве между двумя станами в сфере охраны и устойчивого развития общей реки.

А в сентябре 2018 года появилась Днестровская комиссия, которая стала наднациональной структурой, занимающейся развитием бассейна реки Днестр. В ней принимают участие профильные министерства по окружающей среде, а также водные агентства.

"Это и аграрии, и гидроэнергетики, и специалисты, занимающиеся водопроводной системой и канализацией. На этой площадке мы пытаемся собрать людей, которые могут каким-то образом влиять на состояние реки", - подчеркнула эксперт.

Способность к самоочищению

По словам молдавского эколога Ильи Тромбицкого, Молдова и Украина постепенно перенимают правила и стандарты, предъявляемые к качеству воды в ЕС. Обе страны ориентированы на европейскую Водную рамочную директиву.

"И нет у нас других ориентиров, чтобы уйти от советских параметров, которые очень сложные и согласно которым надо было определять качество воды по более тысячи показателей, что просто невозможно. В Европе их лишь больше 40", - отметил он.

По словам эколога, река обладает способностью к самоочищению, но в определенных пределах.

"Если река не здорова, то эта способность сильно падает, и поэтому мы больше платим за подготовку к тому, чтобы потом безопасно пить ее воду или использовать как коммунальную услугу. К сожалению, люди, которые принимают решения в правительстве, понимают реку как текущую воду, и на них аргумент, к примеру, про повышенные показатели окисляемости воды, что также говорит о нездоровье реки, не действует. Они реагируют только на угрозы уменьшения количества воды", - объяснил Тромбицкий.

Эксперт по управлению трансграничными водами из Швеции Бу Либерт напомнил в свою очередь о трех главных обязательствах, которые берут на себя страны, следующие международному водному праву. Первое из них - не причинять ущерб другим государствам, которые разделяют с тобой бассейн реки. Во-вторых – это собственно само право обладания возможностью справедливого разумного использования воды. И третий принцип, скрепляющий два первых, - это поиск баланса между странами в вопросе водных ресурсов через сотрудничество и диалог.

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