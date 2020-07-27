Воздействуют ли лучи солнца и жара на распространение COVID-19 - подробности

Ежедневно о коронавирусе и его распространении появляются новые данные и много новой информации, в таких условиях люди просто не знают чему верить, а чему нет.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Пребывание на открытом солнце при температуре воздуха выше +25 градусов по Цельсию не уберегает человека от риска заражения коронавирусом нового типа, заразиться можно вне зависимости от того, насколько жарко на улице. Такое уточнение сделали специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) в ответ на появившуюся среди граждан страны ложную информацию о том, как передается или не распространяется COVID-19.

По информации экспертов НАОЗ, вирус чувствителен к ультрафиолетовым лучам, но инфекция полностью не исчезает и все равно передается даже при палящем солнце, если граждане не соблюдают мер эпидемической безопасности. © Sputnik / Grigory Sysoev Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

Употребление алкогольных напитков тоже не убережет от риска заражения коронавирусом. Алкоголь наносит вред человеческому организму и служит фактором риска обострения существующих хронических заболеваний. А в случае инфицирования COVID-19, болезнь протекает в более сложной форме. Спиртосодержащие растворы следует применять лишь наружно для дезинфекции рук и рабочих поверхностей.

Еще одним распространенным мифом в народе стало воздействие технологии 5G на распространение COVID-19. Специалисты говорят о том, что это - лживые и провокационные заявления.

Эксперты НАОЗ уточняют: вирус нового типа распространяется воздушно-капельным путем когда инфицированный человек кашляет, чихает или просто говорит, не соблюдая социальную дистанцию в один-полтора метра. Люди могут заразиться, если не моют руки с мылом или не обрабатывают их спиртосодержащими растворами, а затем трогают глаза, нос или рот.

Многие жители нашей страны и вовсе считают ношение медицинских масок необязательным. Более того, многие уверены, что длительное ношение масок приводит к отравлению организма углекислым газом и заканчивается хроническим кислородным голоданием. В НАОЗ называют такие утверждения ошибочными.

Специалисты напомнили - пандемия унесла по всему миру 640 тысяч человеческих жизней, а инфицированными COVID-19 оказались почти 16 миллионов жителей планеты.

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