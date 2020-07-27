Кику объявил об отмене массовых мероприятий в День Независимости

В связи с ухудшением ситуации с пандемией в Молдове, решено провести празднования августовских праздников в альтернативном формате.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Правительство Молдовы решило не проводить 27 августа многолюдные мероприятия по случаю Дня независимости и "Лимба ноастрэ" 31 августа.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам еженедельного рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

По его словам, торжественные культурные мероприятия состоятся, но лишь с участием высшего руководства страны. Они будут транслироваться по телевидению.

"В этом году, очевидно, мы не можем провести масштабные празднования с участием граждан. Будет также много культурных мероприятий, но они будут транслироваться по телевидению", - пояснил Кику.

По его словам, таким же образом поступят и с вручением национальной премии.

"Мы проведем очень короткую церемонию, где только наградим победителей этого года", - уточнил премьер.

Пандемия в Молдове

В Молдове до 31 августа продлили чрезвычайное положение в здравоохранении. Решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"У нас есть данные прошедшей недели по новым случаям коронавируса. Это была первая неделя из последних четырех, когда наблюдался рост количества заражений. Того тренда, что был в июне и позже по снижению заражений, уже нет, теперь все наоборот", - заявил глава кабмина.

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Именно поэтому, как уточнил Кику, власти приняли решение продлить ЧП в здравоохранении и не открывать детские сады, а также оставить и другие ограничения, в том числе обязательную 14-дневную самоизоляцию для приезжих граждан.

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