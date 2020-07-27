COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших превысило 16 тысяч

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. К утру понедельника в Молдове вылечились от COVID-19 еще 245 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших составило 16154 человека. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 были госпитализированы 68 человек с подозрением на инфекцию. Всего в Молдове подтверждены 23034 случаев инфицирования, из которых 1494 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находится 425 человек, 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1074 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь Минздрав зафиксировал еще пять летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 740 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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