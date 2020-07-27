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Муниципальная Клиническая Больница «SfântaTreime»

В больницах Кишинева увеличивают число мест для больных COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1621)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31073975/v-bolnitsakh-kishineva-uvelichivayut-chislo-mest-dlya-bolnykh-covid-19.html

Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в муниципии, который остается самым крупным очагом коронавирусной инфекции в стране.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Начиная с 1 августа в Кишиневе будут расширены возможности муниципальных медицинских учреждений по приему пациентов с коронавирусом. Решение было принято в связи с тем, что 50 процентов от всех выявленных случаев инфекции в Молдове зарегистрировано в столице, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Врачи в больнице
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Так, в городской больнице №3 "Святая Троица" количество мест для лечения больных COVID-19 увеличится до 170, из которых 18 — в отделении интенсивной терапии, сообщил градоначальник. Учреждение также сохранит свой профиль как больницы для оказания скорой помощи, при этом входы для инфицированных коронавирусом и остальных пациентов будут разделены. Кроме того, по словам Чебана, в медучреждении будет организована новая схема подъезда для машин скорой помощи.

"Ситуация с COVID-19 в столице неблагоприятная, призываю всех граждан соблюдать меры защиты для предотвращения заражения новым типом вируса", - написал мэр Кишинева в Facebook.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1621)

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Теги:
коронавирус


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