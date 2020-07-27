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Молдавские леи.

За счет чего живут граждане Молдовы в 2020 году - детальный подсчет

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31074570/nesmotrya-na-pandemiyu-skolko-deneg-prisylayut-domoy-grazhdane-moldovy.html

В сложный для всего мира период, связанный с пандемией коронавируса нового типа, молдаване, работающие за рубежом, продолжают поддерживать своих родственников, перечисляя им десятки миллионов долларов и евро.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. В июне молдавские трудовые мигранты перечислили на родину более 143 миллионов долларов США, что на 42 процента больше, чем в аналогичный месяц 2019-го. Такую информацию представил Национальный банк Молдовы. 

Переводы из-за рубежа в российских рублях составили 1,3 процента, в европейской валюте за июнь в Молдову перечислили денег на 62 процента, остальная доля - 36,7 процента - пришлась на трансферы в американских долларах. 
Валютные поступления за июнь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Перечисления граждан Молдовы за июнь 2018 в валюте

По территориальному признаку перечисления финансовых средств в Молдову из-за границы распределены следующим образом: из Евросоюза переведено в адрес физических лиц 46,5 процента от общих объемов, из России и стран СНГ - 16,4 процента, остальные 38 процентов приходятся на другие государства мира. 

Несмотря на действовавший на территории Молдовы режим чрезвычайного положения, с января по конец июня нынешнего года в страну поступило на 9,8 процента больше средств от молдавских соотечественников, живущих и работающих за рубежом, чем за аналогичный период 2019-го. Таким образом, за первые шесть месяцев 2020 года в ст рану было перечислено 646 миллионов долларов.

Социальные пособия остаются вторым по значимости источником доходов для жителей Молдовы. Об этом говорят данные статистики. 

Согласно статистическим подсчетам, в течение прошлого года более половины (50,2 процента) располагаемого дохода населения формировалось за счет заработной платы. При этом для городского населения зарплата обеспечивает 62,9 процента доходов, а в сельской местности - всего 38,1 процента.
Банк
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Молдова на 7 месте среди стран СНГ по объему перевода денег из России

Второе место заняли социальные пособия, доходы от которых составили в среднем 18,7 процента от общего объема полученных средств. Сельское население зависит от пособий заметно сильнее городского: вклад социальных выплат в доходы жителей сел составил 20,5 процента от общего дохода по сравнению с 16,8 процента в городах.

На третьем месте - денежные переводы из-за границы, которые составили в среднем 12,5 процента доходов населения Молдовы (в городах - 8,5 процента, а в селах - 16 процентов).

За счет сельскохозяйственной деятельности формировалось 8,9 процента доходов, а 6,3 процента были получены от индивидуальной несельскохозяйственной деятельности.

В зависимости от района проживания, доходы населения в городской местности - в 1,4 раза выше, чем доходы населения в сельской местности. Так как в городах доходы людей выше, соответственно, и расходы на потребление городских жителей оказались в 1,5 выше, чем в селах.

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Теги:
перечисления, деньги, граждане, Молдова


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