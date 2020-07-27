Какие доплаты будут у медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 27 июл – Sputnik. Работникам сферы здравоохранения Приднестровья, задействованным в антикоронавирусной деятельности, будут выплачиваться доплаты. Эта тема обсуждалась на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, который проходит под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Речь шла о том, что размер финансового поощрения должен зависеть от уровня риска. Предложено выделить три категории медучреждений", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Согласно обсуждаемому проекту, персонал госпиталей второго уровня – COVID-стационаров, а также службы скорой медицинской помощи и коронавирусных лабораторий отнесен к категории с наибольшим риском заболевания – доплаты составят 100%.

Сотрудники медучреждений первого уровня, в которых находятся пациенты, подозреваемые в инфицировании и ожидающие результатов лабораторного исследования биоматериала, а также медработники, собирающие пробы для проведения анализа, и врачи-эпидемиологи санэпидемслужбы будут получать надбавки к окладу в размере 75%.

Стационары третьего уровня – больницы, в которых временно изолированы граждане, завершившие лечение COVID-19, но находящиеся под наблюдением медиков, отнесены к наименее опасным с точки зрения вероятности инфицирования сотрудников. Поэтому размер доплат предложено установить в половинном размере по сравнению с выплатами сотрудникам непосредственно инфекционных госпиталей.

Минздраву и санэпидемслужбе поручено к 1 августа детально проработать предлагаемый механизм.

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