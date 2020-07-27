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Работа детского сада

Как будут работать столичные детсады с 1 сентября: что заявил мэр

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31076641/kak-budut-rabotat-stolichnye-detsady-s-1-sentyabrya-chto-zayavil-mer.html

Вопрос возобновления деятельности детских садов и школ стал одним из ключевых на заседании муниципальных служб.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Возобновление работы кишиневских детсадов и школ будет происходить постепенно, чтобы не подвергать рискам здоровье детей. Об этом заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб.

Медицинский работник. Архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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По мнению градоначальника, дети должны вернуться в школы и детсады с 1 сентября, однако необходимо придерживаться установленных норм.

Чебан предложил, чтобы на первом этапе после открытия детсадов в группы допускались дети 4-7 лет, а если ситуация с эпидемиологической точки зрения улучшится, то затем и 2-4-летних.

Мэр считает, что необходимо сократить и график работы образовательных учреждений. К примеру, находится в детском саду не более 7 часов. Соответствующее решение должна принять муниципальная комиссия.

Как отметил Чебан, руководители учреждений должны соблюдать инструкции, утвержденные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, - обеспечивать детсады и школы необходимым объемом мыла и дезинфектантов.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, а затем его продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)

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