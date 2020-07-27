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Спецназ.

Генпрокуратура: правоохранители перестали устраивать шоу со спецназом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31076899/genprokuratura-maski-show-perestali-ustraivati.html

В ведомстве предпринимают усилия для обеспечения эффективной работы и улучшения имиджа в молдавском обществе.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. За последние полгода в системе прокуратуры произведены серьезные изменения в целях улучшения защиты прав и свобод человека и психологического климата в обществе. Об этом Генеральная прокуратура заявила, представив статистику оправдательных и обвинительных приговоров по уголовным делам. 

"Несмотря на то, что органы правопорядка много работали, они перестали устраивать шоу со спецназом. С другой стороны, были прекращены уголовные политические дела", - сообщил источник. 

В ведомстве подчеркнули, что предварительные меры, предусматривающие лишение или ограничение свободы, использовались в исключительных случаях. Кроме того, за отчетный период не был задержан ни один бизнесмен. В прошлом году за этот же период Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам вместе с Антикоррупционной прокуратурой задержаны 34 предпринимателя.

Здание Европейского суда по правам человека
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Доклад прокуратуры: за 2019 год Молдова проиграла в ЕСПЧ полмиллиона евро

Всего, по данным ГП, в первой половине 2020 года были зарегистрированы 12 тысяч 91 преступление, в 2019 году — 14 тысяч 241. Почти на тысячу сократилось количество уголовных дел — до 29 тысяч 938. Прокуроры также реже прибегали к предварительным арестам, в этом году их было 570, в прошлом за этот же период — 812. Кроме того, осуждены почти на 2 тысячи человек меньше — 2 тысячи 734.

Вместе с тем, увеличилось и количество оправдательных приговоров —  154.

По данным Европейского суда по правам человека, Молдова только за 2019 год проиграла там 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 – за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, что к началу 2020 году Молдова уже проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций таким образом превысила 45 тысяч евро. Согласно тому же источнику, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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