Фермеры полностью заблокировали движение по дороге в направлении Паланки

Недовольные тем, что власти не идут на диалог, протестующие аграрии полностью заблокировали движение транспорта в направлении Паланки.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Протестующие фермеры полностью заблокировали движение транспорта по дороге Каушаны-Паланка. Если раньше у водителей была возможность объехать участок, где проходит протест аграриев, их перенаправляли на близлежащую дорогу, то сейчас они лишены и этой возможности. Манифестанты вывели несколько тракторов и на данный сегмент. Таким образом, движение в направлении Каушаны-Паланка практически ограничено.

"Большие проблемы с трафиком", - сказал глава инспектората полиции Каушан Ион Балкан.

По его мнению, проблемы необходимо решать цивилизованно и сельхозпроизводителям стоит обращаться к премьеру, министру напрямую, а не перекрывать дороги. Как отметил представитель правоохранительных органов, блокирование трасс – это нарушение.

Трасса Кишинев-Каушаны (R30) заблокирована протестующими

Аграрии, между тем, отмечают, что до сих пор не услышали внятного ответа на их требования.

Ранее глава управления общественной безопасности инспектората полиции Каушан Николай Головей заявлял, что доступ через зону, где организован протест, есть только у автомобилей скорой помощи и пассажирского транспорта.

"Люди протестуют. Это их право. Едем из Украины. Без пассажиров. Туда еще были, а обратно - пустые. Спешим, конечно, но что делать", - заявил водитель рейсового автобуса.

Почему аграрии вышли на протест?

Аграрии вывели дорогу десятки тракторов и даже комбайнов. Они требуют у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери сельхозпроизводителей оцениваются в миллионы леев.

"В такой ситуации мы не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности. Государство должно оказать содействие", - заявил один из протестующих.

Отметим, что еще до начала протеста после еженедельного рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной, премьер Ион Кику заявил, что государство намерено помочь аграриям.

Он подчеркнул, что помимо уже выделенных 100 миллионов леев, правительство одобрит дополнительные меры по финансовой поддержке сельхозпроизводителей.

По словам Кику, больше всего пострадали урожаи зерновых культур первой группы.

Аграриям окажут помощь

Сельхозпроизводители получат компенсации за нанесенный в результате неблагоприятных погодных условий урон агросектору, заявил председатель Каушанского района Николае Горбан.

По его словам, власти района и местная комиссия по чрезвычайным ситуациям подвели подсчет потерь аграриев в результате засухи и передали всю необходимую документацию центральной администрации и республиканской комиссии по ЧС. Как отметил председатель района, предложено, чтобы сумма компенсаций составила порядка 113 миллионов леев.

"По поводу последствий града соберемся на этой неделе. Чрезвычайная комиссия должна провести подсчет о конкретных потерях на территории Каушанского района. После этого состоится заседание комиссии, чтобы выдвинуть центральной власти предложения по поводу компенсаций предпринимателям согласно документам", - сказал Горбан.

Он добавил, что настроен в этом вопросе оптимистично, так как районе Бессарабка уже получил помощь в размере 78 миллионов леев.

"Сегодня говорил с министром сельского хозяйства, и он заверил, что во вторник состоится заседание на уровне центральной власти, чтобы выплатить компенсации", - сказал председатель района.

По его словам, помощь получат все аграрии, чьи сельхозугодья пострадали в результате неблагоприятных погодных условий, и это было отражено в соответствующих протоколах. Речь идет примерно о 50 производителях. "Сумма рассчитывается, исходя из потерь и вложенных средств сельхозпроизводителей. То есть, если вложили миллион, то он должен быть возмещен", - сказал председатель.

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