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В Приднестровье разрабатывают новые правила для въезжающих

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31077797/v-pridnestrove-razrabatyvayut-novye-pravila-dlya-tekh-kto-vezzhaet-v-region.html

Новый механизм собираются ввести в связи с вероятным увеличением приднестровцев, приезжающих домой из-за рубежа.

ТИРАСПОЛЬ, 27 июл – Sputnik. В Приднестровье предлагается внедрить новый механизм при пересечении границы приднестровцами, прибывшими в регион из-за рубежа. Нововведение обсуждали на заседании Оперативного штаба, организуемого под руководством лидера региона Вадим Красносельского.

"Прибывший из-за рубежа гражданин, не имеющий на руках действительной справки об отсутствии COVID-19, обязан в течение трех дней подтвердить, что не инфицирован коронавирусом. Тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) он делает за свой счет", - пояснили новые правила в пресс-службе приднестровского лидера.

Карантин.
© Photo : Miroslav Rotari.
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В случае отрицательного результата анализа человек свободен в дальнейших передвижениях по территории Приднестровья. Если в организме обнаружен COVID-19, носитель инфекции помещается в коронавирусный госпиталь и проходит полный курс лечения за госсчет.

При отказе от тестирования – строгая контролируемая самоизоляция. Ее эффективную продолжительность предстоит утвердить главному санитарному врачу.

На данный момент каждый въезжающий в регион обязан протестироваться на границе экспресс-методом либо, в случае отказа от тестирования, провести отведенное время в условиях домашней изоляции. Процедура экспресс-проверки на наличие COVID-19 проводится за счет местного бюджета.

С 1 августа ожидается возобновление Россией авиасообщения, что приведет к естественному увеличению количества граждан, прибывающих в Приднестровье.

"Учитывая предстоящий рост пассажиропотока, нагрузка на республиканский бюджет заметно вырастет. Обеспечение безопасности приднестровского населения при смягчении ограничительных мер не должно стать непосильной ношей для госказны", - отмечалось на заседании.

Новый механизм еще прорабатывается. Он вступит в силу с 1 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)

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Теги:
выезд, Приднестровье


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