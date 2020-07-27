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Примэрия города Хынчешты закрылась на карантин из-за COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31077811/primeriya-goroda-khyncheshty-zakrylas-na-karantin-iz-za-covid-19.html

Случаи коронавирусной инфекции регулярно выявляются в государственных учреждениях и в органах местной публичной власти.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Примэрия города Хынчешты была закрыта на карантин после того, как у одного из сотрудников подтвердился диагноз COVID-19.

Муниципальная Клиническая Больница «SfântaTreime»
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В распоряжении, опубликованном городской администрацией, сообщается, что заболевший работник контактировал с коллегами вплоть до 24 июля. Соответственно, начиная с понедельника весь штатный состав городской администрации переведен в режим самоизоляции до 9 августа.

Санитарное предприсание было выдано местным Центром общественного здоровья.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, к настоящему моменту в Хынчештском районе подтверждено 193 случая инфицирования коронавирусом, 106 случаев выздоровления и пять летальных исходов. Под наблюдением медиков находятся 612 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)

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Теги:
коронавирус


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