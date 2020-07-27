Примэрия города Хынчешты закрылась на карантин из-за COVID-19

Случаи коронавирусной инфекции регулярно выявляются в государственных учреждениях и в органах местной публичной власти.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Примэрия города Хынчешты была закрыта на карантин после того, как у одного из сотрудников подтвердился диагноз COVID-19.

В распоряжении, опубликованном городской администрацией, сообщается, что заболевший работник контактировал с коллегами вплоть до 24 июля. Соответственно, начиная с понедельника весь штатный состав городской администрации переведен в режим самоизоляции до 9 августа.

Санитарное предприсание было выдано местным Центром общественного здоровья.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, к настоящему моменту в Хынчештском районе подтверждено 193 случая инфицирования коронавирусом, 106 случаев выздоровления и пять летальных исходов. Под наблюдением медиков находятся 612 человек.

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