Протест аграриев: встреча с главой Минсельхоза и разблокирование дороги

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу готов встретиться с протестующими аграриями, рассказал протестующим фермерам глава инспектората полиции Каушан Ион Балкан.

"В 15.15-15.30 министр сельского хозяйства будет в здании районного совета Каушан ждать на переговоры представителей сельхозпроизводителей. Очень прошу вас убрать технику, чтобы разблокировать дороги", - сказал Балкан, обращаясь к протестующим.

Как заявил председатель Каушанского района Николае Горбан, встреча с аграриями состоится в 16.00 в здании районного совета Каушан.

"Предложено провести заседание в здании районного совета. В нем могут принять участие не более 50 человек. Возможно, будет и премьер-министр", - отметил Горбан.

Почему протестуют аграрии

Сельхозпроизводители вывели на дорогу десятки тракторов и даже комбайнов. Они требуют у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери сельхозпроизводителей оцениваются в миллионы леев.

"В такой ситуации мы не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности. Государство должно оказать содействие", - заявил один из протестующих.

Отметим, что еще до начала протеста после еженедельного рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной, премьер Ион Кику заявил, что государство намерено помочь аграриям.

Он подчеркнул, что помимо уже выделенных 100 миллионов леев, правительство одобрит дополнительные меры по финансовой поддержке сельхозпроизводителей.

По словам Кику, больше всего пострадали урожаи зерновых культур первой группы.

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