Хороший старт: бывший мэр Кишинева Урекян о работе новых столичных властей

Человек, управлявший городом в течение одиннадцати лет, рассказал о том, какие проблемы наиболее остры и как он оценивает действия нынешней муниципальной администрации.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Уютного зеленого города, которым Кишинев был когда-то, больше нет – так считает бывший примар (мэр) Серафим Урекян.

По его мнению, столичная инфраструктура находится в плачевном состоянии и требует срочного восстановления.

Политик напомнил о том, что во время его правления Кишинев два раза была удостоен такой престижной награды, как Почетный флаг Совета Европы – это случилось в 1999 и 2003 годах.

С тех пор ситуация значительно ухудшилась.

"Все те, кто пришел мне на смену, за исключением действующего градоначальника, настолько исказили облик города, что теперь нам потребуется сто лет, чтобы вернуть его в нормальное состояние. К сожалению, тот зеленый чистый Кишинев, который мы все любили, остался только в воспоминаниях", – заявил Урекян.

© Sputnik / Osmatesco Серафим Урекян.

Между тем бывший мэр отметил, что в последнее время муниципий начал меняться в лучшую сторону. Он считает, что действующий глава столичной администрации Ион Чебан и его команда смогли определить правильные приоритеты в развитии города, а результаты их действий уже заметны.

"Нынешнее руководство мэрии взяло хороший старт – были предприняты удачные меры в отношении муниципального транспорта, пресечения незаконного строительства и так далее Я вижу больше внимания к нуждам простых людей – власти ремонтируют дороги, водопроводные трубы, восстанавливают парки, и все это в нелегкий период пандемии и капризов погоды в виде проливных дождей", – заключил собеседник.

Собеседник также отметил намерение разработать генеральный план развития столицы.

"Важность этого документа сложно переоценить. За всю 600-летнюю историю у Кишинева было всего три подобных стратегических плана развития. Это позитивная тенденция, которая внушает оптимизм", - подытожил он.

Напомним, что Серафим Урекян занимал пост генерального мэра муниципия Кишинев в течение одиннадцати лет: с 1994 по 2005 год.

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