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Инъекция.

В Молдове начался третий этап тестирования лекарства от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1629)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31079692/v-moldove-nachalsya-tretiy-etap-testirovaniya-lekarstva-ot-covid-19.html

В международном исследовании участвуют 35 медицинских центров из Европейского союза, США и других стран.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Молдове начался третий этап клинического исследования противовирусного препарата, который разработан для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает государственное Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ).

Международное исследование препарата выпущенного двумя фармацевтическими компаниями из Германии, проводится параллельно в 35 медицинских центрах в ЕС, США и ряде других стран. Инициатором и координатором проекта является Стэнфордский университет.

По сообщению АЛМИ, препарат обладает противовирусным действием и продемонстрировал эффективность и безопасность в исследовательских дозах.

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В Республике Молдова клиническое исследование будет проводиться в трех учебных центрах при инфекционной больнице "Тома Чорбэ" по инициативе румынской компании "Clinical Trial Center".

Руководителями испытаний являются доктор медицинских наук Валентина Смешной, завкафедрой инфекционных болезней государственного университета медицины и фармации "Николае Тестемицану" Георге Плэчинтэ и профессор Виктор Пынтя.

Все подобные процессы в Республике Молдова проводятся под наблюдением Национального комитета по этической экспертизе клинических испытаний при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1629)

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Теги:
коронавирус


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