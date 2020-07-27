В Молдове начался третий этап тестирования лекарства от COVID-19

В международном исследовании участвуют 35 медицинских центров из Европейского союза, США и других стран.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Молдове начался третий этап клинического исследования противовирусного препарата, который разработан для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает государственное Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ).

Международное исследование препарата выпущенного двумя фармацевтическими компаниями из Германии, проводится параллельно в 35 медицинских центрах в ЕС, США и ряде других стран. Инициатором и координатором проекта является Стэнфордский университет.

По сообщению АЛМИ, препарат обладает противовирусным действием и продемонстрировал эффективность и безопасность в исследовательских дозах.

В Республике Молдова клиническое исследование будет проводиться в трех учебных центрах при инфекционной больнице "Тома Чорбэ" по инициативе румынской компании "Clinical Trial Center".

Руководителями испытаний являются доктор медицинских наук Валентина Смешной, завкафедрой инфекционных болезней государственного университета медицины и фармации "Николае Тестемицану" Георге Плэчинтэ и профессор Виктор Пынтя.

Все подобные процессы в Республике Молдова проводятся под наблюдением Национального комитета по этической экспертизе клинических испытаний при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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