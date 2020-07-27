Топ основных проблем, от которых жители Молдовы приходят в ужас

Недовольны настоящим и верят в светлое будущее: треть опрошенных заявили о том, что им не хватает денег даже на предметы первой необходимости.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Большинство граждан Молдовы уверены, что страна движется в неправильном направлении. Об этом говорят данные социологического опроса Vox Populi - iulie 2020, представленные Ассоциацией социологов и демографов в понедельник.

Такого мнения придерживается 67,4% респондентов. Уверены в обратном 18,9% опрошенных, а 13,7% граждан не смогли ответить на поставленный вопрос.

Топ-5 проблем, которые беспокоят жителей страны

Бедность, отсутствие денег и высокие цены на продукты необходимости - проблема номер один для 37,4% опрошенных. На втором месте своеобразного рейтинга явлений, которые больше всего беспокоят жителей Молдовы, - коронавирус нового типа и ситуация в секторе здравоохранения. Об это заявили 21,9% респондентов.

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"Во всех опросах говорится о том, что больше всего людей беспокоит бедность, отсутствие денег, высокие цены на продукты, хлеб, электроэнергию, коммунальные услуги. На втором месте впервые появились проблемы в секторе здравоохранения. Ситуация с коронавирусом подняла в "рейтинге" проблемы здоровья", - заявил на презентации опроса председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

В тройку "лидеров" попали экономическая ситуация и безработица, по поводу которых переживают 18,8%.

Также граждан республики настораживают уровень коррупции и банковская кража, будущее детей, демографическая ситуация в стране, миграция населения, проблемы социальной инфраструктуры, экология и так далее.

На что хватает денег?

Согласно исследованию, 76% опрошенных считают, что реформы в Молдове неэффективным. Это, как отмечают в Ассоциации социологов и демографов, отражает негативное отношение к тому, как реализуются те или иные преобразования.

"Порядка четверти опрошенных затрудняются ответить, насколько они удовлетворены своим образом жизни. Преобладает число тех, кто недоволен своей жизнью - 58%. Только 17% отметили, что они более или менее удовлетворены тем, как живут", - отмечено в исследовании.

Треть респондентов заявили о том, что им не хватает имеющихся доходов даже на предметы первой необходимости. Согласно данным исследования, 34% участников опросов заявили, что на заработанное их семьи могут приобрести только самое необходимое.

"Лишь 2% граждан отметили, что могут позволить купить все, ни в чем себе не отказывая", - отмечено в социсследовании.

Стали жить лучше?

Специалисты поинтересовались у респондентов, стали ли они жить лучше после обретения независимости страны.

"Лишь 12% из всех опрошенных считают общий уровень жизни в настоящее время лучшим, чем до 1991 года, а 5%, - что им жить стало лучше. В то же время 46% респондентов признают, что стали жить хуже или намного хуже. При этом 18% не смогли ответить на поставленный вопрос", - сказано в исследовании.

При этом каждый третий опрошенный надеется, что будущее их детей будет лучше.

Опрос проводился 14-24 июля. В нем приняли участие 1175 человек из 87 населенных пунктов Молдовы. Максимальная погрешность составляет 3%.

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