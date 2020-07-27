Официальные данные: подтверждены 120 новых случаев заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 120 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 23 154.

По данным ведомства, за сутки проведено 814 тестов, из них повторно - 157.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у троих медработников: одного врача и двух медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 16 154, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 748. Всего за сутки зафиксированы 8 смертей.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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