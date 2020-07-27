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Образец теста на наличие коронавирус. Архивное фото

Официальные данные: подтверждены 120 новых случаев заражения COVID-19

© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31080577/ofitsialnye-dannye-podtverzhdeno-120-novykh-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html

Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове превысило 23 тысячи.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 120 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 23 154.

По данным ведомства, за сутки проведено 814 тестов, из них повторно - 157.

Муниципальная Клиническая Больница «SfântaTreime»
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у троих медработников: одного врача и двух медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 16 154, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 748. Всего за сутки зафиксированы 8 смертей.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)

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