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Парковка.

Мэр Кишинева о ситуации с парковками — хаос и бесконтрольность

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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https://ru.sputnik.md/society/20200727/31081466/mer-kishineva-o-situatsii-s-parkovkami-khaos-i-beskontrolnost.html

Глава городской администрации заявил, что ждет от подчиненных конкретных предложений о разрешении проблемы автостоянок в столице.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. На следующей неделе в мэрии Кишинева будет обсуждаться вопрос о концепции развития системы городских парковок в Кишиневе. Генеральный примар столицы Ион Чебан потребовал от заместителей сообщить, на каком этапе находится разработка этого документа.

"После того, как мы запретили стоянку автомобилей на нескольких главных улицах, таких как проспект Штефана чел Маре, на улице Пушкина, на площади перед Национальным театром оперы и балета, люди ждут конкретных шагов по разрешению проблемы", - написал Чебан в Facebook.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Мэр сообщил, что парковочные места должны быть обустроены как в центральной части столицы, так и в секторах города. В отсутствие каких-либо регулирующих механизмов автомобильная парковка в Кишиневе остается хаотичной и неконтролируемой, отметил он.

Кроме того, градоначальник ждет от подчиненных отчета о разработке плана по внедрению в муниципии электронных билетов и концепции по организации общественного транспорта в городе.

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Теги:
парковки


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