Аресты в Кишиневе: преступники вели широкую торговлю гражданством Украины

Среди "заказчиков" выявлены и судимые лица, которые находились в международном розыске и пытались получить другую идентичность.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Полиция и прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым случаям раскрыли международную преступную группировку, которая занималась незаконным восстановлением украинского гражданства.

В числе клиентов — жители Молдовы, России, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Сирии.

В состав группировки входили и двое молдавских граждан — муж и жена, сотрудники Агентства публичных услуг и Таможенной службы в возрасте 50 и 46 лет, сообщают правоохранители. По данным следствия, свой преступный бизнес они вели в течение трех лет.

Среди "заказчиков", стремящихся получить украинские паспорта, выявлены и судимые лица, которые находились в международном розыске и пытались получить другую идентичность. За услуги преступников клиенты платили от двух до трех тысяч евро.

Было установлено, что подозреваемые, пользуясь полученными на службе знаниями, подделывали документы гражданского состояния Украины. Также, пользуясь доступом к архиву Управления гражданского состояния Агентства публичных услуг, один из подозреваемых использовал данные умерших.

В результате ряд лиц, не имеющих на то права, успешно получили украинский паспорт, с которым могли передвигаться без визы по территории Европейского союза.

Более того, некоторым "заказчикам" оформляли украинские документы на три разных имени.

В ходе расследования дела на территории Молдовы было проведено 17 обысков в домах подозреваемых, а также их клиентов. Были изъяты паспорта Украины, свидетельства о регистрации по месту жительства, молдавские свидетельства о рождении с признаками подделки, доверенности, заверенные нотариусами в Украине, около 600 уведомлений о выдаче медицинских справок о смерти, 300 свидетельств о рождении, а также служебная карточка с признаками подделки, которая якобы подтверждала, что один из "клиентов" работает в системе внутренних дел России.

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Одновременно украинские власти провели 24 обыска в домах подозреваемых в Черновцах и Виннице, в том числе у сотрудников Государственной миграционной службы Украины. В результате рейдов были обнаружены удостоверяющие личность документы с признаками подделки, которые принадлежали гражданам Молдовы, Афганистана, Сирии, России, Узбекистана и Казахстана.

Согласно национальному законодательству, организация незаконной миграции преступной группой наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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