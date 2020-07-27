01:50 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Украинский паспорт

Аресты в Кишиневе: преступники вели широкую торговлю гражданством Украины

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
11310
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31081643/aresty-v-kishineve-prestupniki-veli-shirokuyu-torgovlyu-grazhdanstvom-ukrainy.html

Среди "заказчиков" выявлены и судимые лица, которые находились в международном розыске и пытались получить другую идентичность.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Полиция и прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым случаям раскрыли международную преступную группировку, которая занималась незаконным восстановлением украинского гражданства.

В числе клиентов — жители Молдовы, России, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Сирии.

В состав группировки входили и двое молдавских граждан — муж и жена, сотрудники Агентства публичных услуг и Таможенной службы в возрасте 50 и 46 лет, сообщают правоохранители. По данным следствия, свой преступный бизнес они вели в течение трех лет.

Среди "заказчиков", стремящихся получить украинские паспорта, выявлены и судимые лица, которые находились в международном розыске и пытались получить другую идентичность. За услуги преступников клиенты платили от двух до трех тысяч евро.

Аэропорт Кишинева, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В аэропорту Кишинева отказали во въезде 30 иракцам с фальшивыми визами

Было установлено, что подозреваемые, пользуясь полученными на службе знаниями, подделывали документы гражданского состояния Украины. Также, пользуясь доступом к архиву Управления гражданского состояния Агентства публичных услуг, один из подозреваемых использовал данные умерших. 

В результате ряд лиц, не имеющих на то права, успешно получили украинский паспорт, с которым могли передвигаться без визы по территории Европейского союза.

Более того, некоторым "заказчикам" оформляли украинские документы на три разных имени.

В ходе расследования дела на территории Молдовы было проведено 17 обысков в домах подозреваемых, а также их клиентов. Были изъяты паспорта Украины, свидетельства о регистрации по месту жительства, молдавские свидетельства о рождении с признаками подделки, доверенности, заверенные нотариусами в Украине, около 600 уведомлений о выдаче медицинских справок о смерти, 300 свидетельств о рождении, а также служебная карточка с признаками подделки, которая якобы подтверждала, что один из "клиентов" работает в системе внутренних дел России.

В Кишиневе задержали подозреваемую в подделке подписей>>>

Одновременно украинские власти провели 24 обыска в домах подозреваемых в Черновцах и Виннице, в том числе у сотрудников Государственной миграционной службы Украины. В результате рейдов были обнаружены удостоверяющие личность документы с признаками подделки, которые принадлежали гражданам Молдовы, Афганистана, Сирии, России, Узбекистана и Казахстана.

Согласно национальному законодательству, организация незаконной миграции преступной группой наказывается лишением свободы на срок от 5  до 7 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Бельцкий врач задержан за продажу фальшивых справок
Парламент Молдовы аннулировал закон о гражданстве за инвестиции
Теги:
подделка документов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Преимущества обучения в Комратском государственном университете
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться