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Министр беседует с протестующими.

Глава Минсельхоза рассказал Sputnik об итогах дискуссий с агропроизводителями

© Sputnik / Cătălina Cernei
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31082223/glava-minselkhoz-rasskazal-sputnik-ob-itogakh-diskussiy-s-agroproizvoditelyami.html

В эксклюзивном комментарии Sputnik министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рассказал, на какие первоочередные проблемы обратили внимание аграрии, а также о том, как намерены действовать власти.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Протест сельхозпроизводителей из Каушанского и Штефан-Водского районов завершился по итогам дискуссий с главой министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу.

Аграрии с утра вывели на дорогу десятки тракторов и комбайнов. Они требовали у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать им помощь. В течение нескольких часов участники акции удерживали перекрытой одну из трасс национального значения на юге страны. По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Убытки оцениваются в миллионы леев.

"Просьбы сельхозпроизводителей такие же, как и были неделю назад в рамках моего визита в Штефан-Водэ. Речь идет о финансовой помощи, которая подготовлена правительством, о тех 100 миллионах, которые должны быть распределены аграриям, в частности тем, которые пострадали от последствий непогоды", - заявил в комментарии Sputnik Пержу.

По его словам, есть и другие моменты, касающиеся, к примеру, возмещения НДС.

Протест аграриев в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Речь идет и о дискуссиях, которые мы должны вести с банками, потому что большинство производителей набрали кредиты, и аграрии хотят, чтобы финансовые учреждения пересмотрели график выплат по займам. Мы уже проводили встречи с представителями некоторых кредитно-финансовых учреждений, которые заявляли, что они и сами заинтересованы в реэшелонирование кредитов. Некоторые производители говорят, что не все так просто. Поэтому у нас будут и дальше дискуссии", - отметил министр.

Он отметил, что со стороны протестующих прозвучало и требование объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве в этом регионе. "Не знаю, может по населенным пунктам, может по районам. Должны рассмотреть это на уровне комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал глава Минсельхоза.

Он обратил внимание, что часть требований манифестантов уже реализованы.

"Регламент об использовании этих 100 миллионов, надеюсь, будет утвержден в среду на заселении правительства. Пока же он находится на уровне публичных консультаций, потому что производители должны его изучить. Остальное обсудим. С банками продолжаем переговоры. Что касается ЧС, то надо смотреть, если возможно с юридической точки зрения", - пояснил Пержу.
Град
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Отдельно министр остановился на теме противоградовых систем. "Для Каушанского и Штефан-Водского районов предусмотрено 11 таких установок. Но мы должны признать, если их разместят в этом регионе, то образуются зоны, которые не будут защищены по границе с Украиной. Здесь уже действуют другие международные нормативы. Мы их не можем превышать. Но все-равно будем вести переговоры", - заключил Пержу.

Между протестующими аграриями и главой Минсельхоза достигнута договоренность о проведении встречи в следующий понедельник, в рамках которой предстоит обсудить промежуточные итоги прошедших переговоров.

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