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Международный валютный фонд.

МВФ и власти Молдовы достигли соглашения по новой программе финансирования

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200727/31082665/mvf-i-vlasti-moldovy-dostigli-soglasheniya-po-novoy-programme-finansirovaniya.html

Объем помощи, которую получит Молдова после утверждения параметров соглашения Исполнительным фондом МВФ, составит около 558 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о новой трехлетней программе экономических реформ. Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ.

Программа, нацеленная на восстановление экономики после пандемии коронавируса и продвижение институциональных реформ позволит Молдове получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов США.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как сообщил глава миссии МВФ Рубен Атоян, соглашение должно быть утверждено руководством Фонда. Ожидается, что исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в сентябре, после того как власти Молдовы выполнят ряд предварительных мер — по обеспечению независимости Национального банка (НБМ), в области надзора за финансовым сектором и прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Атоян также заявил,что успешная очистка банковского сектора после масштабной банковской кражи является заслугой Нацбанка.

"В интересах Молдовы сохранить независимость НБМ, что является критически важным условием в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ", - сказал он.

Новая программа активизирует внешнее финансирование со стороны других доноров, отмечает Международный валютный фонд.

Миссия МВФ работала в Молдове с 7 по 24 июля 2020 года.

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Теги:
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