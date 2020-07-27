МВФ и власти Молдовы достигли соглашения по новой программе финансирования

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о новой трехлетней программе экономических реформ. Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ.
Программа, нацеленная на восстановление экономики после пандемии коронавируса и продвижение институциональных реформ позволит Молдове получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов США.
Атоян также заявил,что успешная очистка банковского сектора после масштабной банковской кражи является заслугой Нацбанка.
"В интересах Молдовы сохранить независимость НБМ, что является критически важным условием в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ", - сказал он.
Новая программа активизирует внешнее финансирование со стороны других доноров, отмечает Международный валютный фонд.
Миссия МВФ работала в Молдове с 7 по 24 июля 2020 года.
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