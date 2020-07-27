МВФ и власти Молдовы достигли соглашения по новой программе финансирования

Объем помощи, которую получит Молдова после утверждения параметров соглашения Исполнительным фондом МВФ, составит около 558 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о новой трехлетней программе экономических реформ. Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ.

Программа, нацеленная на восстановление экономики после пандемии коронавируса и продвижение институциональных реформ позволит Молдове получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов США.

Как сообщил глава миссии МВФ Рубен Атоян, соглашение должно быть утверждено руководством Фонда. Ожидается, что исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в сентябре, после того как власти Молдовы выполнят ряд предварительных мер — по обеспечению независимости Национального банка (НБМ), в области надзора за финансовым сектором и прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Атоян также заявил,что успешная очистка банковского сектора после масштабной банковской кражи является заслугой Нацбанка.

"В интересах Молдовы сохранить независимость НБМ, что является критически важным условием в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ", - сказал он.

Новая программа активизирует внешнее финансирование со стороны других доноров, отмечает Международный валютный фонд.

Миссия МВФ работала в Молдове с 7 по 24 июля 2020 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova