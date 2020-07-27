Зажаты в тиски: молдавские аграрии в отчаянии протестуют и требуют помощи

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Протест фермеров из Каушанского и Штефан-Водского районов продолжался порядка восьми часов. И это несмотря на изнуряющую жару. В нем приняли участие десятки аграриев. Корреспонденты Sputnik вели прямую трансляцию с места событий.
Как манифестанты перекрывали дорогу национального значения, откуда взялись провокаторы, что говорят в полиции, и о чем договорились протестующие с главой Минсельхоза, читайте в обзоре Sputnik.
Требования протестующих
Аграрии с самого утра вывели на дорогу десятки тракторов и комбайнов. Они требовали у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.
По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери оцениваются в миллионы леев. В такой ситуации они не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности.
"Хотим, чтобы нам предоставили условия в форс-мажорной ситуации. Засуха. Все высыхает. Мы ничего не можем собирать. Приходит время по выплатам кредитов. По налогам уже рассчитались. Мы добросовестно работаем. Но никто не оборачивается в нашу сторону. Даже не дают документ о том, что мы находимся в форс-мажорной ситуации", - сказал Андрей Райлян из села Семеновка Штефан-Водского района.
Он обратил внимание, что урожай пшеницы плохой, сохнут на корню кукуруза, подсолнечник.
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"Хотим, чтобы государство нас поддержало. Хотя бы выдало бумаги о форс-мажорной ситуации, чтобы могли вести диалог с банками, чтобы в случае спорных ситуаций, могли доказать, что взятые в кредит деньги не были украдены", - сказал собеседник.
"Понятно, что сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве, начиная с засухи прошлого года, которая усугубилась этой весной, заморозков и града в июле, все это сказалось на всех агрокультурах. Убытки колоссальные. Мы просим конкретных мер от государства – компенсация части затрат, которые мы понесли в течение года", - сказал другой производитель, Сергей Бондаренко.
Кроме того, аграрии настаивают на возмещении государством НДС. Также они отмечают, что часть средств из Фонда по субсидированию в сельском хозяйстве окажется неосвоенной и требуют распределить эти средства между теми производителями, которые наиболее пострадали от неблагоприятных погодных условий.
"Есть и другие меры, на которые могут пойти власти. И я хочу обратить внимание на одно из них. Нужно, чтобы государство объявило форс-мажорную ситуацию во всех пострадавших хозяйствах. Если на данном этапе не принять срочные меры, то мы обанкротимся, нам нечего будет засаживать", - отметил Бондаренко.
Другой участник акции, Павел Вердеш отметил, что руководство страны не оказывает должного внимания агросектору. "Вы сами видите, какая ситуация в нашем регионе. Она катастрофическая во всех отраслях агросектора – как садоводства, так и полевых культур", - отметил собеседник.
Позиция премьера
Утром, еще до начала протеста, премьер Ион Кику объявил, что государство окажет финансовую поддержку представителям аграрного сектора, чей урожай пострадал от засухи и града.
"Помимо тех 100 миллионов леев, ранее выделенных для субсидий фермерам, мы намерены направить еще дополнительные средства. У нас есть возможность помочь экономическим агентам в зависимости от степени их ущерба", - заявил Кику по итогам еженедельного заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.
Блокирование дороги национального значения
Спустя час с момента начала протеста манифестанты заблокировали дорожное движение по трассе национального значения Кишинев-Каушаны, выведя на дорогу десятки тракторов и комбайнов прямо на въезде в город Каушаны. На этот шаг, как пояснили аграрии, они пошли для того, чтобы их услышали власти.
Председатель Каушанского района Николай Горбан в беседе с протестовавшими заявил, что получил заверения от центральных властей, что сельхозпроизводители получат финансовую помощь от государства. Однако несмотря на это протест продолжился, разблокировать трассу манифестанты не собирались и требовали, чтобы к ним приехал глав министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.
Движение транспорта через этот участок было затруднено. Протестующие пропускали только автомобили скорой помощи и пассажирский транспорт.
"Люди протестуют. Это их право. Едем из Украины. Без пассажиров. Туда еще были, а обратно - пустые. Спешим, конечно, но что делать", - заявил водитель рейсового автобуса.
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Провокаторы на протестах
Спустя некоторое время в рядах манифестантов были замечены чужаки. Некоторых из них можно было видеть на митингах комбатантов, которые прошли в Кишиневе в июле. Аграрии же быстро ответили провокаторам.
"На протест пришли сторонние лица, которые не связаны с сельскохозяйственным сектором и с выдвигаемыми нами требованиям. Они пытаются провоцировать, накалить обстановку. Мы протестуем мирно, ждем министра сельского хозяйства", - заявил Sputnik один из аграриев.
Глава инспектората полиции Каушан Ион Балкан отметил, что среди присоединившихся к протестовавшим были замечены "известные" манифестанты, которые даже попытались заблокировать дорогу. "Мы их видели на разных протестах, в том числе, комбатантов", - отметил он.
Нарушения и наказания...
По его словам, нарушено и требование о проведении массовых мероприятий. В стране до 31 августа действует чрезвычайное положение в здравоохранении и введены ряд ограничений в связи с этим. К примеру, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.
"В акции приняли участие порядка 80 человек. Мы проверим, кто не соблюдал требования Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья – кто не носил маску, кто не соблюдал социальную дистанцию", - сказал Балкан.
В то же время он отметил, что цель полиции – не оштрафовать граждан, а предотвратить нарушения. Балкан отметил, что ему ясны мотивы, которыми руководствовались сельхозпроизводители.
"Мы понимаем, в какой ситуации оказались люди. Но будем действовать по закону", - отметил представитель полиции, добавив, что санкции, скорее всего, будут минимальными в данном случае.
По его словам, большинство протестующих следовали требованиям сотрудников правоохранительных органов, но были и те, кто не реагировал на обращения полиции.
Он также рассказал, что одним из самых серьезных нарушений на протесте аграриев стало блокирование дороги. "Будем исходить из ситуации и количества поданных в связи с этим заявлений", - пояснил полицейский.
О чем говорили аграрии с главой Минсельхоза
Вечером к протестующим приехал министр сельского хозяйства Ион Пержу. Обсуждение проблем сельхозпроизводителей было жарким. Аграрии не просто говорили о сложностях, с которыми сталкиваются, но и предлагали варианты, как можно решить ситуацию.
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В комментарии Sputnik глава Минсельхоза отметил, что со стороны протестующих прозвучало и требование объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве в этом регионе. "Не знаю, может по населенным пунктам, может по районам. Должны рассмотреть это на уровне комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал глава Минсельхоза.
Он обратил внимание, что часть требований манифестантов уже реализованы.
"Регламент об использовании этих 100 миллионов, надеюсь, будет утвержден в среду на заселении правительства. Пока же он находится на уровне публичных консультаций, потому что производители должны его изучить. Остальное обсудим. С банками продолжаем переговоры. Что касается ЧС, то надо смотреть, если возможно с юридической точки зрения", - пояснил Пержу.
Отдельно министр остановился на теме противоградовых систем. "Для Каушанского и Штефан-Водского районов предусмотрено 11 таких установок. Но мы должны признать, если их разместят в этом регионе, то образуются зоны, которые не будут защищены по границе с Украиной. Здесь уже действуют другие международные нормативы. Мы их не можем превышать. Но все-равно будем вести переговоры", - заключил Пержу.
- Встреча главы Минсельхоза Молдовы и сельхозпроизводителей.© Sputnik / Cătălina Cernei
- Встреча главы Минсельхоза Молдовы и сельхозпроизводителей.© Sputnik / Cătălina Cernei
Между протестующими аграриями и главой Минсельхоза достигнута договоренность о проведении встречи в следующий понедельник, в рамках которой предстоит обсудить промежуточные итоги прошедших переговоров. Сельхозпроизводители предупредили, что если их требования не будут услышаны властью, то они оставляют за собой право возобновить протесты.
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