Зажаты в тиски: молдавские аграрии в отчаянии протестуют и требуют помощи

Для них 2020-й оказался неурожайным из-за неблагоприятных погодных условий, однако это не отменяет выплаты по кредитам, налогам и заработной плате наемным рабочим. Впереди - новая посевная кампания, к которой производители приближаются на грани банкротства.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Протест фермеров из Каушанского и Штефан-Водского районов продолжался порядка восьми часов. И это несмотря на изнуряющую жару. В нем приняли участие десятки аграриев. Корреспонденты Sputnik вели прямую трансляцию с места событий.

Как манифестанты перекрывали дорогу национального значения, откуда взялись провокаторы, что говорят в полиции, и о чем договорились протестующие с главой Минсельхоза, читайте в обзоре Sputnik.

Требования протестующих

Аграрии с самого утра вывели на дорогу десятки тракторов и комбайнов. Они требовали у руководства республики вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

По словам протестующих, они потеряли 80% своего урожая и погрязли в долгах. Потери оцениваются в миллионы леев. В такой ситуации они не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и другие задолженности.

"Хотим, чтобы нам предоставили условия в форс-мажорной ситуации. Засуха. Все высыхает. Мы ничего не можем собирать. Приходит время по выплатам кредитов. По налогам уже рассчитались. Мы добросовестно работаем. Но никто не оборачивается в нашу сторону. Даже не дают документ о том, что мы находимся в форс-мажорной ситуации", - сказал Андрей Райлян из села Семеновка Штефан-Водского района.

Он обратил внимание, что урожай пшеницы плохой, сохнут на корню кукуруза, подсолнечник.

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"Хотим, чтобы государство нас поддержало. Хотя бы выдало бумаги о форс-мажорной ситуации, чтобы могли вести диалог с банками, чтобы в случае спорных ситуаций, могли доказать, что взятые в кредит деньги не были украдены", - сказал собеседник.

"Понятно, что сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве, начиная с засухи прошлого года, которая усугубилась этой весной, заморозков и града в июле, все это сказалось на всех агрокультурах. Убытки колоссальные. Мы просим конкретных мер от государства – компенсация части затрат, которые мы понесли в течение года", - сказал другой производитель, Сергей Бондаренко.

Кроме того, аграрии настаивают на возмещении государством НДС. Также они отмечают, что часть средств из Фонда по субсидированию в сельском хозяйстве окажется неосвоенной и требуют распределить эти средства между теми производителями, которые наиболее пострадали от неблагоприятных погодных условий.

"Есть и другие меры, на которые могут пойти власти. И я хочу обратить внимание на одно из них. Нужно, чтобы государство объявило форс-мажорную ситуацию во всех пострадавших хозяйствах. Если на данном этапе не принять срочные меры, то мы обанкротимся, нам нечего будет засаживать", - отметил Бондаренко.

© Sputnik / Mihai Caraus Протест агропроизводителей.

Другой участник акции, Павел Вердеш отметил, что руководство страны не оказывает должного внимания агросектору. "Вы сами видите, какая ситуация в нашем регионе. Она катастрофическая во всех отраслях агросектора – как садоводства, так и полевых культур", - отметил собеседник.

Позиция премьера

Утром, еще до начала протеста, премьер Ион Кику объявил, что государство окажет финансовую поддержку представителям аграрного сектора, чей урожай пострадал от засухи и града.

"Помимо тех 100 миллионов леев, ранее выделенных для субсидий фермерам, мы намерены направить еще дополнительные средства. У нас есть возможность помочь экономическим агентам в зависимости от степени их ущерба", - заявил Кику по итогам еженедельного заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Блокирование дороги национального значения

Спустя час с момента начала протеста манифестанты заблокировали дорожное движение по трассе национального значения Кишинев-Каушаны, выведя на дорогу десятки тракторов и комбайнов прямо на въезде в город Каушаны. На этот шаг, как пояснили аграрии, они пошли для того, чтобы их услышали власти.

© Sputnik / Mihai Caraus Момент блокирования трассы.

Председатель Каушанского района Николай Горбан в беседе с протестовавшими заявил, что получил заверения от центральных властей, что сельхозпроизводители получат финансовую помощь от государства. Однако несмотря на это протест продолжился, разблокировать трассу манифестанты не собирались и требовали, чтобы к ним приехал глав министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

© Sputnik / Mihai Caraus Разгар событий.

Движение транспорта через этот участок было затруднено. Протестующие пропускали только автомобили скорой помощи и пассажирский транспорт.

"Люди протестуют. Это их право. Едем из Украины. Без пассажиров. Туда еще были, а обратно - пустые. Спешим, конечно, но что делать", - заявил водитель рейсового автобуса.

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Провокаторы на протестах

Спустя некоторое время в рядах манифестантов были замечены чужаки. Некоторых из них можно было видеть на митингах комбатантов, которые прошли в Кишиневе в июле. Аграрии же быстро ответили провокаторам.

"На протест пришли сторонние лица, которые не связаны с сельскохозяйственным сектором и с выдвигаемыми нами требованиям. Они пытаются провоцировать, накалить обстановку. Мы протестуем мирно, ждем министра сельского хозяйства", - заявил Sputnik один из аграриев.

Глава инспектората полиции Каушан Ион Балкан отметил, что среди присоединившихся к протестовавшим были замечены "известные" манифестанты, которые даже попытались заблокировать дорогу. "Мы их видели на разных протестах, в том числе, комбатантов", - отметил он.

Нарушения и наказания...

Аграриев, которые вышли в понедельник на протест, могут наказать за несоблюдение социальной дистанции, отсутствие защитных масок, а также за блокирование дороги. Об этом заявил глава инспектората полиции Каушан.

По его словам, нарушено и требование о проведении массовых мероприятий. В стране до 31 августа действует чрезвычайное положение в здравоохранении и введены ряд ограничений в связи с этим. К примеру, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.

"В акции приняли участие порядка 80 человек. Мы проверим, кто не соблюдал требования Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья – кто не носил маску, кто не соблюдал социальную дистанцию", - сказал Балкан.

В то же время он отметил, что цель полиции – не оштрафовать граждан, а предотвратить нарушения. Балкан отметил, что ему ясны мотивы, которыми руководствовались сельхозпроизводители.

"Мы понимаем, в какой ситуации оказались люди. Но будем действовать по закону", - отметил представитель полиции, добавив, что санкции, скорее всего, будут минимальными в данном случае.

По его словам, большинство протестующих следовали требованиям сотрудников правоохранительных органов, но были и те, кто не реагировал на обращения полиции.

Он также рассказал, что одним из самых серьезных нарушений на протесте аграриев стало блокирование дороги. "Будем исходить из ситуации и количества поданных в связи с этим заявлений", - пояснил полицейский.

О чем говорили аграрии с главой Минсельхоза

Вечером к протестующим приехал министр сельского хозяйства Ион Пержу. Обсуждение проблем сельхозпроизводителей было жарким. Аграрии не просто говорили о сложностях, с которыми сталкиваются, но и предлагали варианты, как можно решить ситуацию.

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В комментарии Sputnik глава Минсельхоза отметил, что со стороны протестующих прозвучало и требование объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве в этом регионе. "Не знаю, может по населенным пунктам, может по районам. Должны рассмотреть это на уровне комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал глава Минсельхоза.

Он обратил внимание, что часть требований манифестантов уже реализованы.

"Регламент об использовании этих 100 миллионов, надеюсь, будет утвержден в среду на заселении правительства. Пока же он находится на уровне публичных консультаций, потому что производители должны его изучить. Остальное обсудим. С банками продолжаем переговоры. Что касается ЧС, то надо смотреть, если возможно с юридической точки зрения", - пояснил Пержу.

Отдельно министр остановился на теме противоградовых систем. "Для Каушанского и Штефан-Водского районов предусмотрено 11 таких установок. Но мы должны признать, если их разместят в этом регионе, то образуются зоны, которые не будут защищены по границе с Украиной. Здесь уже действуют другие международные нормативы. Мы их не можем превышать. Но все-равно будем вести переговоры", - заключил Пержу.

Встреча главы Минсельхоза Молдовы и сельхозпроизводителей. © Sputnik / Cătălina Cernei

Встреча главы Минсельхоза Молдовы и сельхозпроизводителей. © Sputnik / Cătălina Cernei 1 / 2 © Sputnik / Cătălina Cernei Встреча главы Минсельхоза Молдовы и сельхозпроизводителей.

Между протестующими аграриями и главой Минсельхоза достигнута договоренность о проведении встречи в следующий понедельник, в рамках которой предстоит обсудить промежуточные итоги прошедших переговоров. Сельхозпроизводители предупредили, что если их требования не будут услышаны властью, то они оставляют за собой право возобновить протесты.

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