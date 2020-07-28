В столице убирают торговые киоски: мэр Кишинева о том, как это происходит

Генеральный примар муниципия Кишинев назвал срок, док которого торговые киоски будут эвакуированы из парков и главных улиц Кишинева.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Большинство торговых киосков в молдавской столице городские власти планируют убрать из скверов, парков и главных улиц до 30 октября текущего года. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что в летний период уличная торговля в Кишиневе должна осуществляться по специальной схеме, разработанной примэрией города, где определены 94 локации для рекомендуемого расположения киосков.

"Изначально я выступал против такого вида торговли, но я пошел на уступки, учитываю ту непростую ситуацию, в которой оказались предприниматели в связи с кризисом, спровоцированным пандемией", - отметил Чебан. Таким образом, временные торговые точки будут располагаться в секторах города в строгом соответствии с рекомендациями, разработанными претурами. © Sputnik / Osmatesco Выгода Молдовы - многогранна: как страна может развивать экономику и торговлю

В дальнейшем киоски будут располагаться на улицах города в соответствии со специальным регламентом, который предстоит разработать специалистам примэрии и принять на заседании муниципального совета Кишинева.

"Это необходимо сделать, чтобы избежать хаоса, который был в отрасли уличной торговли до сих пор. Места расположения кисоков должны быть четко обозначены", - уточнил Чебан.

В будущем право на размещение торговых точек в городе предприниматели будут получать на конкурсной основе. Столичный градоначальник заверил, что этот конкурс будет транспарентными и непредвзятым. Сначала будет упорядочена уличная торговля на главных улицах столицы. После чего сотрудники примэрии начнут наводить порядок в этом секторе бизнес-деятельности на второстепенных улицах Кишинева.

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