11:02 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Киоск, архивное фото.

В столице убирают торговые киоски: мэр Кишинева о том, как это происходит

© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31075823/v-stolitse-ubirayut-torgovye-kioski-mer-kishinev-o-tom-kak-eto-proiskhodit.html

Генеральный примар муниципия Кишинев назвал срок, док которого торговые киоски будут эвакуированы из парков и главных улиц Кишинева.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Большинство торговых киосков в молдавской столице городские власти планируют убрать из скверов, парков и главных улиц до 30 октября текущего года. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что в летний период уличная торговля в Кишиневе должна осуществляться по специальной схеме, разработанной примэрией города, где определены 94 локации для рекомендуемого расположения киосков. 

"Изначально я выступал против такого вида торговли, но я пошел на уступки, учитываю ту непростую ситуацию, в которой оказались предприниматели в связи с кризисом, спровоцированным пандемией", - отметил Чебан. Таким образом, временные торговые точки будут располагаться в секторах города в строгом соответствии с рекомендациями, разработанными претурами.
Большегрузная машина, архивная фото.
© Sputnik / Osmatesco
Выгода Молдовы - многогранна: как страна может развивать экономику и торговлю

В дальнейшем киоски будут располагаться на улицах города в соответствии со специальным регламентом, который предстоит разработать специалистам примэрии и принять на заседании муниципального совета Кишинева. 

"Это необходимо сделать, чтобы избежать хаоса, который был в отрасли уличной торговли до сих пор. Места расположения кисоков должны быть четко обозначены", - уточнил Чебан. 

В будущем право на размещение торговых точек в городе предприниматели будут получать на конкурсной основе. Столичный градоначальник заверил, что этот конкурс будет транспарентными и непредвзятым. Сначала будет упорядочена уличная торговля на главных улицах столицы. После чего сотрудники примэрии начнут наводить порядок в этом секторе бизнес-деятельности на второстепенных улицах Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Киоски продолжают убирать с улиц города: какие точки на очереди
Пресса без шаговой доступности: в столице сносят киоски, продавцы протестуют
Примэрия столицы убирает киоски с тротуаров в районе Центрального рынка
Теги:
столица, мэр, Ион Чебан, регламентация, торговля, Кишинев, киоски


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Преимущества обучения в Комратском государственном университете
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться