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Хватит ли Молдове лекарств на период пандемии: данные профильного агентства

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31080790/khvatit-li-moldove-lekarstv-na-period-pandemii-dannye-profilnogo-agentstva.html

В Молдове 90 процентов всех медицинских препаратов импортируются, а оставшаяся десятая часть приходится на местное производство. Специалисты подсчитали, хватит ли стране лекарств в условиях распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции Молдова не испытывает дефицита медикаментов. Об этом для Sputnik Молдова заявил Директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.

Недавно ведомство произвело подсчет запасов лекарственных средств в Молдове. Экспертная оценка основывалась на запросах граждан за период с марта по май текущего года.

Eremei Priseajniuc
© Sputnik / Mihai Caraus
Еремей Присяжнюк

По результатам проверки агентство установило, что на следующие месяцы стране хватит имеющихся медицинских резервов.

"У нас достаточно лекарственных запасов и в первую очередь потому, что из-за коронавируса были отменены запланированные госпитализации. Больницы принимали, как правило, только пациентов с COVID-19. Как следствие, накопились большие ресурсы тех медикаментов, которые не были использованы в плановом режиме", – рассказал Присяжнюк.

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Чиновник добавил, что в условиях распространения нового вируса часть местных производителей переориентировалась на изготовление защитных масок, средств для дезинфекции и специфических для COVID-19 лекарств, а некоторые предприятия даже смогли наладить их экспорт за границу.

Таким образом, на внутреннем уровне Молдова смогла покрыть дефицит этих стратегически важных товаров. Это поможет республике бороться с дальнейшим распространением коронавируса, считает Присяжнюк.

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