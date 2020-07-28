Хватит ли Молдове лекарств на период пандемии: данные профильного агентства

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции Молдова не испытывает дефицита медикаментов. Об этом для Sputnik Молдова заявил Директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.
Недавно ведомство произвело подсчет запасов лекарственных средств в Молдове. Экспертная оценка основывалась на запросах граждан за период с марта по май текущего года.
По результатам проверки агентство установило, что на следующие месяцы стране хватит имеющихся медицинских резервов.
"У нас достаточно лекарственных запасов и в первую очередь потому, что из-за коронавируса были отменены запланированные госпитализации. Больницы принимали, как правило, только пациентов с COVID-19. Как следствие, накопились большие ресурсы тех медикаментов, которые не были использованы в плановом режиме", – рассказал Присяжнюк.
Таким образом, на внутреннем уровне Молдова смогла покрыть дефицит этих стратегически важных товаров. Это поможет республике бороться с дальнейшим распространением коронавируса, считает Присяжнюк.
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