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Лаборатория иммуноферментных исследований, архивное фото

За год в Молдове зарегистрировано почти три тысячи новых случаев гепатита

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200728/31084267/za-god-v-moldove-zaregistrirovano-pochti-tri-tysyachi-novykh-sluchaev-gepatita.html

Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с гепатитом — мировое медицинское сообщество надеется победить эту инфекцию к 2030 году.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В Республике Молдова по итогам прошлого года было зарегистрировано 2957 новых случаев вирусного гепатита, из которых 1937 (65,5 процента) случаев это типы B, C и D. Об этом Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщило в контексте Международного дня борьбы с гепатитом..

Всего в медицинских учреждениях Молдовы в 2019 году было зарегистрировано 48873 пациента с хроническим вирусным гепатитом B, C и D и 5062 пациента с циррозом печени, отмечает НАОЗ. В группы риска входят потребители инъекционных наркотиков, а также лица с беспорядочными половыми контактами.

Лабораторные анализы
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Для снижения заболеваемости этой опасной инфекции в нашей стране реализуется Национальная программа по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D на 2017–2021 годы. 

Международный Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля, в день рождения лауреата Нобелевской премии доктора Баруха Бламберга, который обнаружил вирус гепатита В, разработал диагностический тест и вакцину против этого вируса.

Во всем мире вирусным гепатитом болеют до 325 миллионов человек, ежегодно умирают от заболеваний, вызванных инфекцией, до 1,4 миллиона человек. В европейском регионе ВОЗ зарегистрировано около 13 миллионов человек с хроническим вирусным гепатитом B, а около 15 миллионов человек заражены вирусом гепатита C. Эти заболевания являются одной из ведущих причин смертности в мире. 

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Глобальная стратегия ВОЗ по борьбе с гепатитом направлена ​​на сокращение новых случаев на 90 процентов, а смертности — на 65 процентов к 2030 году.

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Теги:
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