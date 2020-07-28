В столице углубляют русло реки Бык, чтобы прекратить затопление улиц города

Русло реки, которая пересекает Кишинев, расчищают от грязи и растительности, мешающим нормальному течению воды.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В Кишиневе продолжаются работы по очистке русла реки Бык в периметре улиц Петру Рареш — Михай Витязул, на участке протяженностью в один километр.

Согласно проекту, русло будет углублено на один метр, а болотная растительность удалена для увеличения скорости потока воды.

Работы ведутся в рамках второго этапа плана, разработанного институтом "Аквапроект". Очистка Быка началась две недели назад. Со дна и с берегов реки было эвакуировано около 8 тысяч тонн грязи.

Подрядчик выиграл тендер, проведенный в 2017 году. Стоимость проекта составляет около 3,5 миллиона леев, выделенных из муниципального бюджета.

После завершения мероприятий по очистке и углублению русла реки Бык возрастет ее способность пропускать большие объемы воды. Таким образом мэрия столицы планирует предотвратить затопление улицы Албишоара в районе автомобильного моста возле цирка.

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